Apesar de originalmente programada para a semana do GP da Catalunha, a tão aguardada luta de boxe entre os ex-desafetos da MotoGP, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, já tem data para acontecer, sendo realizada ainda nesta semana, no próximo dia 20 de junho, quinta-feira.

Embora houvesse muitas dúvidas sobre essa iniciativa, pois a princípio parecia uma brincadeira entre duas lendas da MotoGP, finalmente pode-se confirmar que a luta entre Lorenzo e Pedrosa é uma realidade. Já tem um local, uma data e até um canal de transmissão

O podcast da MotoGP "Dura la Vita", promovido pelo próprio Lorenzo e composto por Ramón Forcada, Rubén Xaus, Ricard Jové e Josep Lluís Merlos, confirmou na segunda-feira que faltam três dias para o duelo de boxe entre os dois campeões mundiais de motociclismo. Portanto, será na próxima quinta-feira, 20 de junho.

Em território espanhol, a DAZN exibirá a luta, confirmado pela empresa em suas redes sociais. Apesar de ainda não ter sido anunciado, o canal do podcast no YouTube também deve disponibilizar a íntegra do confronto para outros países.

O local da luta é o clube de boxe "Gran Price", um dos locais mais tradicionais de Barcelona, atualmente localizado na rua Aragón, 289, no distrito de Eixample, em Barcelona.

Originalmente, o Gran Price era "um teatro localizado em Barcelona, na rua Casanova com Floridablanca, entre 1935 e 1973. Era chamado de 'o templo do boxe' e tinha capacidade para mais de 4.500 pessoas", em uma das épocas de ouro do esporte pugilístico na Espanha.

Lá, "grandes pugilistas da época, como Luis Romero, Fred Galiana, Mimoun Ben Ali, Carlos Garcia Duró, Miguel Sánchez Merallo, Boby Ros, Robinson Garcia, José Fernandez, Josep Vega ou Josep Gironés se tornaram conhecidos", antes de se mudarem para sua localização atual, de acordo com o site do clube.

Assim, Lorenzo e Pedrosa, cuja rivalidade durante suas carreiras esportivas era bem conhecida, se enfrentam no ringue depois que o #99 desafiou o #26 nas redes sociais, ao que o piloto de Castellar del Vallès respondeu com uma piada que logo se tornou viral: "A tentação de lhe dar alguns socos é muito grande".

O lendário jornalista Josep Lluís Merlos, atual apresentador do 'Dura la Vita' ou 'Formula Marca' na Radio Marca Barcelona, que atuará como mestre de cerimônias e árbitro.

