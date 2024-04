MotoGP "não descarta" fazer evento conjunto com F1 na "era Liberty"

Com a Fórmula 1 e a MotoGP sob o mesmo guarda-chuva após a compra da Dorna Sports pela Liberty Media, o diretor esportivo da empresa espanhola, Carlos Ezpeleta, não descarta a realização do tão aguardado fim de semana conjunto das duas principais categorias do esporte a motor mundial, mas admite que seria "um projeto complicado".

Na última segunda-feira (01), a Liberty anunciou a aquisição de 86% das ações da Dorna, detentora dos direitos comerciais da MotoGP e suas categorias-suporte além do Mundial de Superbike (WSBK), em um acordo de mais de R$22 bilhões.

Com ambas as categorias tendo o mesmo dono, as especulações sobre um fim de semana conjunto voltaram com tudo. Em sua primeira entrevista exclusiva após a compra ao podcast Por Orejas, do Motorsport.com Espanha, Ezpeleta deixou a porta aberta para a ideia, mas descartou algo a curto prazo.

"Bem, é algo que, no momento, por motivos óbvios, não está em nossos planos imediatos e não é algo na qual estamos trabalhando, mas não vamos descartar as chances a médio prazo também. Mas, tendo dito isso, a realizada é que faz sentido de forma limitada, porque, no fim do dia, temos eventos com nossos próprios fãs, que acabam sendo diferentes dos de F1 na maioria dos lugares".

"Eles vendem e esgotam ingressos em vários circuitos, e nós também. Então juntar tudo em um mesmo evento, em um mesmo final de semana, cria dificuldades e o retorno de investimento também não é tão claro hoje. E você tem também problemas com os patrocinadores diferentes, câmeras de TV. Então é um projeto, diria que um projeto complicado".

"Há vários circuitos que podem receber ambas as categorias, mas não tantos assim. Então é um projeto que não descartamos, mas que não estamos trabalhando também".

O futuro do WSBK sob a gestão da Liberty ainda é incerto mas, no momento, Ezpeleta diz não haver planos de eventos conjuntos com a MotoGP.

"Isso é algo que falamos há tempos, e a realidade, sendo bem direto, é que não sei qual seria o benefício. Claramente criaria uma exposição mais relevante à Superbike. A MotoGP não se beneficiaria muito".

