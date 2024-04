Campeão de 2021 da MotoGP e piloto da Yamaha desde sua chegada à classe rainha, o francês Fabio Quartararo renovou com a marca japonesa na categoria máxima do motociclismo mundial, assinando contrato com o time oficial da fabricante nipônica até o fim da temporada 2026.

Quartararo debutou na MotoGP em 2019 com a então equipe cliente da marca asiática, a Yamaha Petronas, conquistando sete pódios logo em seu campeonato de estreia no topo da motovelocidade global.

Em 2020, Fabio venceu três corridas e se credenciou à promoção para o time oficial de fábrica da Yamaha em 2021, ano em que conquistou seu título na MotoGP após substituir a lenda italiana Valentino Rossi, heptacampeão da categoria.

Em 2022, a Yamaha se manteve competitiva e Quartararo brigou pelo título até os estágios finais do ano, mas acabou batido por Francesco 'Pecco' Bagnaia, que se sagrou campeão com a Ducati -- o italiano, aliás, repetiu o feito no ano passado, em que a marca de Borgo Panigale se estabeleceu como dominante.

Neste sentido, a temporada 2023 foi complicada para Quartararo e Yamaha, com uma diminuição da competitividade e a consolidação da supremacia da Ducati -- o vice-campeão, Jorge Martín, espanhol da Pramac, também se aproveitou da maquinaria italiana. Ainda assim, o francês conseguiu três pódios.

Em 2024, a Yamaha e Quartararo começaram o ano com foco numa aproximação à Ducati e suas perseguidoras mais próximas, KTM e Aprilia, com Fabio mostrando sinais promissores na última etapa, o GP de Portugal.

Agora, o campeão de 2021 e sua equipe confirmam que ele permanece no time até o fim de 2026, com o anúncio sendo feito em meio a especulações de uma possível saída de Quartararo. Com a renovação, o francês reitera sua confiança na Yamaha.

Como trunfo para 'manter' Fabio, a Yamaha contratou um engenheiro sênior da Ducati: Max Bartolini, cujo modo de trabalho já foi elogiado pelo piloto francês mesmo com o pouco tempo da aliança entre ambos.

De todo modo, trata-se de uma movimentação importante da marca japonesa, que trava uma 'batalha à parte' com a Honda, sua compatriota e rival. Por ora, Quartararo vem liderando a prevalência da Yamaha ante à adversária nipônica no princípio de 2024.

Fabio celebrou o 'fico' na Yamaha: "Estou muito feliz em anunciar que vou continuar minha aventura no azul. Ficou provado que há uma nova abordagem e uma mentalidade agressiva. Minha confiança é alta: estaremos de volta ao pelotão da frente juntos! Há seis anos atrás, me deram a chance de subir para a MotoGP e, desde então, conquistamos grandes feitos. Ainda temos um longo caminho para começar a lutar por vitórias novamente, mas trabalharei duro e tenho certeza que realizaremos nosso sonho!".

