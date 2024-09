A MotoGP segue na ativa neste fim de semana, desta vez, em Misano, no GP de San Marino. Com isso, a temporada 2024 chega à sua 13ª corrida das 20 etapas previstas para o campeonato.

Na MotoGP, a briga pelo título está pegando fogo. Jorge Martín chega ainda mais forte na liderança após a etapa de Aragón, tendo 299 pontos contra 276 de Francesco Bagnaia. Com a vitória no último fim de semana, Marc Márquez assumiu o terceiro lugar com 229 tentos.

A MotoE também estará em Misano neste fim de semana. O brasileiro Eric Granado é o 13º colocado com 80 pontos.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em San Marino:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h40 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 12h05 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e St

