Franco Morbidelli, saiu com dez pontos do GP de Aragón, em uma corrida que parece não ter entendido bem. Os pontos foram conquistados por seu sexto lugar na corrida principal, já que caiu na sprint. Ao se classificar no mesmo sexto lugar nos treinos classificatórios, o italiano sentiu que era capaz de subir mais, talvez até de conquistar seu primeiro pódio com a Ducati, mas os erros lhe custaram caro.

"Infelizmente, ainda não estou no estágio em que não cometo erros", lamentou no final do fim de semana. "Eu cometo muitos erros nas corridas. Na Áustria, superaqueci na largada e perdi muitas posições que precisei recuperar; aqui, cometi um erro na curva 4, então, no momento, tenho a sensação de que temos potencial, mas ainda não chegamos lá por causa de muitos erros de minha parte".

Foi na oitava volta de domingo que Morbidelli errou em uma curva, perdendo mais de três segundos e três posições no incidente. "Eu tinha Pedro [Acosta] e [Álex] Márquez na frente e saí na curva 4, perdi muito tempo. Depois, para compensar, cometi mais erros. Mas, considerando esses erros, P6 é melhor do que nada".

No dia anterior, Morbidelli havia caído na segunda volta do sprint, desta vez preso na curva 8 depois de perder a decolagem, dificilmente melhor do que Pecco Bagnaia, colocado logo à sua frente no grid, na seção mais empoeirada. "Não tive uma boa largada, perdi muitas posições e, no pelotão, fui ultrapassado por Jack [Miller] e nós dois fomos para a lateral. Então, quando entrei na curva 8, o pneu dianteiro estava muito sujo e eu bati", explicou.

Um desempenho difícil de decifrar

Durante todo o GP, Morbidelli obteve colocações razoavelmente boas, mas muitas vezes não conseguiu encontrar nenhuma lógica nelas. Desde o primeiro treino, ele parecia perplexo, marcando o sétimo tempo mais rápido para se classificar para o Q2 depois de "um dia estranho" em uma pista que surpreendeu a muitos.

"Só me senti bem quando coloquei o pneu macio. Na verdade, minha sensação não mudou muito quando o coloquei, mas o tempo veio como num passe de mágica", observou.

O primeiro passo havia sido dado, mas o piloto da Pramac esperava ter uma visão mais clara de seu desempenho no dia seguinte. No entanto, isso não aconteceu, pois a passagem da chuva tornou as condições ainda mais complexas. Nas últimas sessões de treinos antes do sprint, ele ainda estava ficando cego.

"Foi outro dia muito especial, assim como ontem", disse ele. "Não tive uma boa sensação nem nesta manhã nem na qualificação, mas conseguimos ficar entre os 5 primeiros [no segundo treino livre] e depois na segunda fila, o que está OK. Uma posição muito boa, de fato, se levarmos em conta a classificação da meta, mas uma posição desfavorável no grid, do lado de fora de sua linha".

Franco Morbidelli pilotou a primeira parte da corrida à frente de Pecco Bagnaia e Brad Binder. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar de tudo, Morbidelli foi recompensado com o que foi seu segundo melhor resultado da temporada no domingo e continua esperando por resultados mais convincentes, convencido de que o pódio não está longe.

"Com a minha equipe, estamos fazendo tudo o que perdemos no início do ano. Perdemos muito com minha lesão, não tivemos nenhuma experiência juntos, nem na própria motocicleta. Estamos quase lá e agora podemos almejar o pódio, mas precisamos colocar todas as peças do quebra-cabeça em seus lugares", disse ele ao chegar ao circuito em Alcañiz.

Ao sair, ele se perguntou sobre o peso contínuo do acidente que o deixou de lado durante os testes de pré-temporada, depois de mais de dois anos já afetados por uma operação no joelho e uma Yamaha que não podia mais competir no topo do mercado.

Quando perguntado, após o GP, se ele estava sofrendo com o fato de não estar mais acostumado a lutar na frente, ele não descartou essa hipótese:"Sua pergunta me faz pensar sobre isso, mas é verdade que faz muito tempo que não luto por posições importantes, então talvez eu precise voltar ao hábito e ao ritmo. Certamente é algo que preciso voltar a fazer".

"É preciso um pouco de tempo para voltar ao ritmo", enfatizou o piloto italiano, que também espera trazer a sutileza à sua direção que pode faltar em momentos decisivos.

"Preciso voltar ao ritmo das coisas e ser mais preciso nos momentos importantes do fim de semana. [...]Espero voltar ao ritmo o mais rápido possível. Estamos trabalhando nisso, estamos muito próximos, estamos fazendo muitas ultrapassagens, estamos recuperando posições, estamos lutando por posições logo abaixo do pódio. Estou voltando ao ritmo", conclui.

