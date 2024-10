A MotoGP não para, e neste fim de semana a categoria encerra a primeira rodada tripla da turnê asiática com o GP do Japão em Motegi, que pode inclusive coroar um dos campeões de 2024 do Mundial de Motovelocidade.

Após um GP da Indonésia conturbado para os líderes do campeonato, com a queda de Jorge Martín no sábado, os problemas de Francesco Bagnaia no domingo e as quedas de Enea Bastianini e Marc Márquez mexeram consideravelmente na cara da tabela de classificação.

Martín tem 366 pontos no campeonato, contra 345 de Bagnaia. Já Bastianini e Márquez ficam mais atrás na briga pelo título, com 291 para o italiano e 288 do hexacampeão. Pedro Acosta completa o top 5 como o melhor não-Ducati, com 181.

Na Moto2, Ai Ogura está mais tranquilo na liderança do Mundial. O japonês chegou aos 208 pontos com o pódio em Mandalika, e viu Sergio García ficar estagnado com 166 após o abandono. Vencedor na Indonésia, Arón Canet é o terceiro, com 156, empatado com Alonso López. Joe Roberts fecha o top 5 com 153.

Já Diogo Moreira ainda é dúvida para esta etapa. O brasileiro se recupera de uma operação no apêndice, que o fez perder as provas de Misano II e Mandalika.

Pra fechar, na Moto3, podemos ter a decisão do título já neste fim de semana. Com a nona vitória na temporada, David Alonso chegou a 296 pontos contra 199 de Daniel Holgado. Com 97 de vantagem e 125 ainda em jogo na temporada, o colombiano precisa sair de Motegi com 100 pontos à frente do espanhol para garantir o título com quatro etapas de antecedêndia.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP no Japão:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h10 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 22h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 03h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 02h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 02h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 21h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 01h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 00h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 01h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 20h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 00h50 ESPN e Star+ Corrida Sábado 23h00 ESPN e Star+

