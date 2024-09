O líder do campeonato da MotoGP, Jorge Martín, admite que está aliviado por ter afastados os "fantasmas" de seus erros em Mandalika depois de completar uma vitória de ponta a ponta no GP da Indonésia.

O piloto da Pramac Ducati chegou à corrida de domingo sentindo a pressão depois de não ter conseguido marcar pontos na corrida sprint de sábado. Martín terminou em décimo lugar depois que uma queda na primeira volta o levou para a parte de trás da pista.

Depois de também ter caído enquanto liderava na Indonésia na temporada passada, Martín se redimiu controlando a etapa desde a primeira curva e permanecendo sem erros até a bandeirada.

Representando sua primeira vitória completa em um grande prêmio desde o GP da França, em maio, a conquista máxima de 25 pontos contribui muito para restaurar a liderança de Martin sobre Francesco Bagnaia na classificação geral.

Depois que Bagnaia reduziu o déficit pela metade, para 12 pontos, após sua vitória no sprint, a vitória do espanhol no domingo aumentou essa margem para 21 pontos, faltando cinco rodadas para o fim da temporada.

Admitindo ter sido assombrado pelos "fantasmas" de seus erros anteriores no meio da corrida, Martín ficou feliz em se "vingar" desta vez.

"Eu me vinguei hoje", brincou. "Parei e beijei o chão, porque acho que é ainda melhor quando você bate e depois vence, do que se você vencer as duas corridas!"

"Foi uma corrida difícil, não apenas pelo acidente de ontem, mas também pelo acidente da temporada passada".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"O lado mental foi realmente complicado e, por volta da 13ª volta, comecei a ter alguns fantasmas sobre o ano passado, mas depois de passar por essa parte da corrida, tudo ficou bem".

"Na curva 16 [onde ele caiu na corrida sprint], eu estava realmente tentando controlar bem a situação e não cometer o mesmo erro de ontem, então estou feliz por ter aprendido com meus erros".

Embora pressionado por Pedro Acosta até o fim, que chegou a ficar a 0,6s da liderança em um determinado momento, Martín diz que estava determinado a evitar riscos para manter o piloto da Tech3 à distância.

"Eu estava muito confiante com uma diferença de 1,4s e então ele começou a se aproximar", continuou. "Eu estava bem calmo e tentei manter o mesmo ritmo, mas ele começou a me alcançar a [quase] 0,6s".

"Em algum momento, encontrei um pouco mais de velocidade na primeira parte da pista e comecei a criar uma pequena diferença. Às vezes eu arriscava aumentar a diferença, mas estava no controle".

Pensando na próxima etapa, no Japão, Martín diz que seu erro na corrida de velocidade o ensinará a não ficar "muito confiante", já que a luta pelo título chega a um ponto crítico.

"Vamos manter o ritmo, cada fim de semana de corrida é diferente e neste fim de semana talvez eu estivesse confiante demais", acrescentou. "Eu me senti muito forte e tudo correu tão bem que eu estava confiante demais, então cometi um erro, por isso preciso estar mais alerta".

