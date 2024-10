A KTM anunciou uma grande reestruturação interna em sua estrutura da MotoGP, confirmando a saída de Francesco Guidotti da chefia da equipe oficial para ter Aki Ajo em seu lugar a partir da próxima temporada.

O finlandês deixará sua posição atual como chefe de sua própria equipe, a Ajo Motorsport, na Moto2/3 para comandar os esforços da KTM na classe rainha. Ajo entra no lugar do atual chefe, Guidotti, que terá seu contrato encerrado um ano antes do previsto.

"É uma honra receber a oferta dessa nova e excelente função e oportunidade de trabalhar na MotoGP com a KTM", disse Ajo em um comunicado. "No momento, a MotoGP está em um nível muito alto, então precisamos continuar a trabalhar em muitas áreas e usar os pontos fortes que temos para construir este pacote KTM para um padrão ainda melhor".

"Precisamos continuar nos esforçando, mas acho que esse projeto já tem muitas peças boas para estar no topo; agora, temos que gerenciá-las da melhor maneira. Obrigado a Stefan, Hubert, Pit e Jens e a todos na estrutura da KTM".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Ajo chega à KTM após o imenso sucesso alcançado nas categorias Moto3/125cc e Moto2 desde que a Ajo Motorsport chegou ao paddock em 2001. Desde então, ela conquistou dez títulos de pilotos no total, cinco na Moto2 e cinco na Moto3/125cc.

Reconhecido por sua habilidade na busca e no desenvolvimento de novos talentos de corrida, a nomeação de Ajo o fará voltar a trabalhar ao lado de Pedro Acosta e Brad Binder, que formarão a equipe da KTM em 2025.

A dupla está entre os estimados ex-alunos de Ajo que conquistaram títulos, juntamente com os atuais pilotos do grid, Johann Zarco e Augusto Fernández, além do piloto do Mundial de Superbike Remy Gardner.

Como a KTM já desenvolveu uma estreita relação de trabalho com a Ajo Motorsport, fornecendo apoio para as equipes de Moto2 e Moto3, o diretor de esportes Pit Beirer o considera uma escolha lógica.

"Temos um relacionamento especial e uma colaboração muito próxima com Aki e, por isso, sentimos que essa era a melhor decisão para levar adiante o projeto de MotoGP. Eu já disse isso antes e vou repetir: ele acreditou em nós quando estávamos começando a nos organizar no paddock, então a confiança e a amizade são inigualáveis. O sucesso da equipe dele fala por si só".

"Ele conquistou títulos com os dois pilotos que estarão nos boxes em 2025, mas esse conhecimento é apenas parte do conjunto de habilidades que ele trará. Sabemos que podemos contar com muito pedigree e, é claro, Aki conhece nossa empresa e a maneira como corremos. Estou muito satisfeito e orgulhoso por estarmos aceitando esse desafio juntos e por estarmos dando continuidade a uma história que começou há muito tempo e que já teve muito sucesso e grandes histórias".

