Pedro Acosta teve um bom fim de semana no GP da Indonésia ao conseguir pressionar Jorge Martín. Com esse resultado, ele acredita que está "cada vez mais perto" de conquistar sua primeira vitória na MotoGP.

O estreante espanhol teve o desempenho mais convincente de sua curta carreira na MotoGP até agora, chegando ao segundo lugar nos estágios iniciais e diminuindo a diferença para o líder da corrida, Martin.

Embora sua tentativa de vitória tenha perdido força nas últimas voltas, o piloto da GasGas Tech3 levou sua KTM para casa em segundo lugar, igualando seu melhor resultado da temporada, a apenas 1,4s da vitória.

Seu quarto pódio da temporada marcou um bem-vindo retorno à forma para Acosta. Depois de cair em ambas as corridas de Misano, o campeão mundial de Moto2 conseguiu ficar novamente à frente de seu companheiro na KTM, Brad Binder, na luta pelo status de piloto não-Ducati mais bem colocado na classificação.

Faltando cinco rodadas para o final da temporada, o novato está em quinto lugar na tabela de classificação.

"Precisamos ficar felizes porque conseguimos essa consistência entre os cinco primeiros, o que não é fácil contra a Ducati", refletiu Acosta.

"Mas estamos nos aproximando cada vez mais".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Imagens do esporte a motor

Acosta, que se juntará à equipe de fábrica da KTM no próximo ano, admitiu ter priorizado um retorno seguro para casa em vez de correr riscos para se aproximar da Pramac Ducati do líder do campeonato Martín.

"Desde quinta-feira eu tenho dito que esta é uma boa pista para nós e para a KTM, então estou feliz porque eu precisava terminar uma corrida", refletiu. "Em Misano, tivemos um bom ritmo e eu estava competitivo, mas em ambas as corridas eu caí".

"Tentei alcançá-lo, mas tive um momento na volta 16 que permitiu que ele se afastasse novamente, então digo que talvez seja melhor ficar em segundo lugar do que ter outro acidente".

Pouco depois de Acosta receber a bandeira quadriculada em segundo, o controle da corrida emitiu uma mensagem informando que o piloto espanhol estava sendo investigado por uma possível violação das regras de pressão dos pneus da MotoGP.

No entanto, as verificações técnicas pós-corrida revelaram que a perda de pressão foi causada por um vazamento no aro do pneu, e os comissários de bordo posteriormente o inocentaram de qualquer irregularidade.

