Vai começar! A MotoGP inicia neste fim de semana a temporada 2025, com o GP da Tailândia substituindo o Catar como palco da abertura do campeonato. E 2025 promete ser um ano intenso, com a disputa pelo título dominando as manchetes e diversas histórias para ficar de olho.

E a poucos dias do início de uma das temporadas mais aguardadas dos últimos anos, o Motorsport.com preparou um guia especial para você com os principais destaques da MotoGP 2025!

Disputa Márquez x Bagnaia domina manchetes

Sem dúvidas, a grande história da temporada 2025. A chegada do hexacampeão Marc Márquez à equipe oficial da Ducati promete causar um terremoto na MotoGP, com um dos pilotos mais vitoriosos de todos os tempos se juntando à equipe que vem dominando a principal categoria do motociclismo mundial.

Após anos de calvário na Honda, Márquez teve um ano de renascimento em 2024 com a Gresini. Mesmo andando com a moto de 2023, o espanhol se destacou no ano, conquistando vitórias e batendo de frente com os pilotos que tinham o maquinário atualizado, construindo um caso suficiente para convencer a Ducati a contratá-lo para 2025, em vez de Jorge Martín.

Márquez chega a 2025 com uma grande sede de vitórias e títulos, buscando encerrar uma seca que vive desde o hexa de 2019, tentando também enterrar de vez a fase ruim que viveu entre 2020 e 2023. Só que ele chega em um cenário mais complexo, correndo em uma equipe italiana ao lado de um piloto italiano que conquistou dois dos últimos três títulos.

Francesco Bagnaia chega a 2025 com um objetivo: apagar o gosto amargo que ficou em 2024. O italiano venceu mais da metade dos GPs, mas sua falta de consistência abriu caminho para um impressionante título de Jorge Martín. Agora, ele busca retomar o título que lhe escapou no ano passado, mas terá um desafiante de alto nivel no outro lado da garagem. A questão que fica é: quem será o grande campeão?

Di Giannantonio com GP25 e três GP24: o que esperar das outras Ducatis?

A Ducati passa a ter seis motos no grid, em vez de oito, com a saída da Pramac. E, com isso, a marca italiana mudou a distribuição das motos atualizadas para 2025. Apenas três pilotos terão a Desmosedici atualizada, chamada de GP24.9, após o abandono do projeto de 2025.

Além de Márquez e Bagnaia, apenas Fabio Di Giannantonio terá a moto nova nesta temporada. Isso joga uma certa pressão no italiano da VR46. Após um 2024 apagado, sem nenhum pódio, o italiano chega a 2025 com certa expectativa para entregar uma performance no nível do maquinário que terá em mãos. Por outro lado, Fabio não terá a pressão para entrar na briga pelo título, que deve ser dominada pelos pilotos da equipe titular.

Di Giannantonio terá ao seu lado na VR46 o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, após sua saída da Pramac. Franco terá um ano crucial para seu futuro, após uma sequência de temporadas apagadas. A sua ida para a VR46 foi considerada uma surpresa para muitos, considerando sua performance fraca em 2024, mesmo tendo a mesma moto de seu companheiro, o campeão Jorge Martín.

Morbidelli e a dupla da Gresini, Álex Márquez e Fermín Aldeguer, terão em mãos a GP24, moto da Ducati na temporada 2024. De toda a formação da marca italiana, a dupla da Gresini é a que chega a 2025 com a menor pressão entre as seis motos do grid.

Aprilia inicia temporada sem seu maior ativo: Jorge Martín

A Aprilia tinha grandes expectativas para o começo de 2025, mas terá que iniciar o campeonato sem seu principal nome. O atual campeão, Jorge Martín, sofreu uma nova fratura no começo da semana, que deve o afastar por longas semanas, potencialmente perdendo as cinco primeiras etapas do campeonato.

Com isso, Lorenzo Savadori foi escalado para substituir o atual campeão na primeira etapa, e deve continuar ocupando o lugar do espanhol durante seu afastamento. A Aprilia terá como principal representante neste começo de campeonato o italiano Marco Bezzecchi.

Já na satélite Trackhouse, o espanhol Raúl Fernández foi mantido para 2025, enquanto a equipe americana recrutou o atual campeão da Moto2, Ai Ogura, para ocupar a vaga deixada pelo português Miguel Oliveira, que foi para a Pramac.

KTM vive tensão com pilotos 'bomba relógio' e dúvidas sobre futuro

Uma das principais histórias da temporada 2025 da MotoGP acontece fora das pistas. Com uma dívida bilionária, a KTM enfrenta uma crise financeira grave. No momento, o programa da marca austríaca parece garantido, com o plano de reestruturação aprovado pelos credores nesta semana. Porém, ainda restam dúvidas sobre o futuro, e isso coloca interrogações em cima dos pilotos que, por si só, já são problemas suficientes para a marca.

No grid, a marca terá quatro pilotos de temperamento forte, que criam uma verdadeira "bomba relógio". Na equipe principal, Brad Binder foi mantido, mas terá ao seu lado o jovem Pedro Acosta. Após um 2024 impressionante, o espanhol merecidamente garantiu a promoção para a equipe principal da KTM, mas tendo as marcas rivais de olho para roubá-lo após o fim de seu contrato de dois anos.

Já a satélite Tech3, que volta a levar o nome da KTM após dois anos como GasGas, a marca austríaca terá uma dupla forte, com o ex-Ducati Enea Bastianini dividindo a garagem com o espanhol Maverick Viñales, ex-Aprilia. Com quatro nomes fortes, o clima de guerra não deve demorar para aparecer.

Yamaha ganha nova satélite para ajudar com desenvolvimento

Após duas temporadas correndo sozinha, a Yamaha volta a ter quatro motos no grid, após a Pramac surpreender no ano passado ao anunciar o fim de uma parceria histórica e vitoriosa com a Ducati para se unir à marca japonesa.

Com isso, a Yamaha passa a contar com mais pilotos para ajudar no desenvolvimento da M1, algo fundamental para uma marca que busca voltar à ponta do grid, após duas temporadas no fundo do pelotão.

Para a Yamaha, esse avanço é fundamental. No ano passado, a montadora moveu mundos e fundos para realizar contratações de peso, visando garantir a renovação do campeão Fabio Quartararo. Agora, com o francês garantido até o fim de 2026, é preciso entregar resultados para impedir que Quartararo olhe para outras opções para 2027.

Quartararo terá novamente ao seu lado o espanhol Álex Rins, que precisa entregar resultados para confirmar sua posição dentro da marca japonesa, evitando que a Yamaha busque potenciais substitutos para 2026. E estes podem já estar dentro de sua estrutura. A Pramac terá como pilotos em 2025 o português Miguel Oliveira e o australiano Jack Miller, formando uma dupla forte para a satélite, nomes que certamente vão em busca da vaga na equipe principal.

Uma história para ficar de olho em 2025 é o desenvolvimento do motor V4. A Yamaha mantém o mistério sobre o uso do motor V4 ou a manutenção do quatro em linha, e promete respostas ainda durante este campeonato.

E o que esperar da Honda?

Enquanto a Yamaha vem mostrando publicamente seus esforços para sair do fundo do grid, a Honda está deixando muitas interrogações entre os fãs. A marca japonesa não parece ter aproveitado o sistema de concessões para evoluir sua moto e, mesmo no começo de 2025, a impressão se mantém, ao não colocar seus pilotos titulares no teste shakedown feito no início de fevereiro em Sepang.

Mas, no fim do ano passado, a Honda parece ter dado seus primeiros passos, só que ainda precisa andar muito para chegar ao nível atual da Yamaha. E esse turbilhão vem em meio a uma grande mudança para a equipe, que viu o fim da parceria histórica com a Repsol.

E os problemas se refletem nos pilotos. Na equipe oficial, Joan Mir terá um ano crucial para seu futuro, após uma sequência de temporadas apagadas. O campeão de 2020 teve um 2024 sofrível, marcado por quedas e resultados ruins. E, do outro lado da garagem, Luca Marini também precisa apresentar resultados, tendo sido contratado no fim de 2023 para ajudar no desenvolvimento da moto, mas apresentando pouco neste sentido até aqui.

Já a satélite LCR vem com uma formação nova. Enquanto o veterano Johann Zarco é mantido, ele terá ao seu lado o estreante Somkiat Chantra, que surpreendeu nos testes de pré-temporada.

Confira o grid da MotoGP 2025:

equipe montadora moto piloto Aprilia RS-GP25 1 32 72 25 79 Ducati Desmosedici GP24.9 63 93 49 Desmosedici GP24 21 54 73

Honda RC213V 5 35 10 36 KTM RC16 33 37 12 23 Yamaha YZR-M1 20 42 43 88 ** O italiano Lorenzo Savadori substituirá Jorge Martín durante sua ausência ** O italiano Lorenzo Savadori substituirá Jorge Martín durante sua ausência

Temporada com recorde de GPs traz mudanças no calendário:

Após um 2024 caótico, com o cancelamento de diversas etapas, a MotoGP espera finalmente realizar em 2025 a maior temporada de sua história, com 22 etapas planejadas, e algumas mudanças em relação aos últimos campeonatos.

O principal destaque é a mudança da abertura da temporada, com o GP da Tailândia substituindo o tradicional GP do Catar. Logo na sequência da etapa de Chang, o GP da Argentina volta ao calendário após o cancelamento de 2024 devido à suspensão do auxílio financeiro do governo na organização da prova.

O campeonato traz ainda três retornos, com Aragón e República Tcheca de volta após algumas temporadas de ausência, enquanto o GP da Hungria volta após mais de três décadas fora. O novo circuito de Balaton Park substitui a sede anterior, o Hungaroring.

Veja o calendário da MotoGP 2025:

Prova Data etapa Circuito 1 2 de março GP da Tailândia Circuito Internacional de Buriram 2 16 de março GP da Argentina Autódromo Termas de Río Hondo 3 30 de março GP das Américas Circuito das Américas 4 13 de abril GP do Catar Circuito Internacional de Lusail 5 27 de abril GP de Espanha Circuito de Jerez de la Frontera 6 11 de maio GP de França Circuito de Bugatti, Le Mans 7 25 de maio GP da Grã-Bretanha Circuito de Silverstone 8 8 de junho GP de Aragón Motorland Aragón 9 22 de junho GP de Itália Mugello 10 29 de junho GP da Holanda TT Circuit Assen 11 13 de julho GP da Alemanha Sachsenring 12 20 de julho GP da República Tcheca Circuito de Brno 13 17 de agosto GP da Áustria Red Bull Ring 14 24 de agosto GP da Hungria Circuito Balaton Park 15 7 de setembro GP da Catalunha Circuito de Barcelona 16 14 de setembro GP de San Marino Misano World Circuit Marco Simoncelli 17 28 de setembro GP do Japão Mobility Resort Motegi 18 5 de outubro GP da Indonésia Circuito Internacional de Mandalika 19 19 de outubro GP da Austrália Circuito de Phillip Island 20 26 de outubro GP da Malásia Circuito de Sepang 21 9 de novembro GP de Portugal Autódromo Internacional do Algarve 22 16 de novembro GP de Valência Circuito Ricardo Tormo

