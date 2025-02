O atual campeão da MotoGP, Jorge Martin, confirmou que não disputará o GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2025, devido aos acidentes sofridos recentemente que lhe causaram uma série de fraturas.

O médico da MotoGP, Angel Charte, revelou na quinta-feira que a recuperação de Martín de uma fratura na mão esquerda tem sido "lenta" e que ele ficará de fora da etapa de Termas de Río Hondo, entre 14 a 16 de março, depois de já ter sido forçado a perder a abertura da temporada neste fim de semana na Tailândia.

Isso significa que o espanhol terá que esperar pelo menos até a terceira etapa da temporada, o GP das Américas em Austin, em 30 de março, para fazer sua estreia na Aprilia.

"Martin está de bom humor. Como sempre, ele é um homem muito vivaz", disse Charte à DAZN. "O que mais nos preocupa é que o escafoide está se consolidando perfeitamente. Em princípio, tanto eu quanto o Dr. Xavier Mir conversamos com ele e, no momento, ele não estará na Tailândia com certeza, nem na Argentina".

"Veremos o que acontece em Austin. É uma questão que temos de analisar pouco a pouco. A recuperação não é rápida, é uma recuperação lenta, porque se não cicatrizar bem e não tiver um bom calo de fratura, pode ter efeitos colaterais a médio e longo prazo. Provavelmente faremos um teste antes de ir para o Texas e veremos o que acontece".

Martin sofreu um duplo golpe de lesões enquanto se preparava para a nova temporada com a Aprilia neste mês. O ex-piloto da Pramac Ducati sofreu fraturas na mão direita e no pé esquerdo em um acidente assustador no primeiro dia de pré-temporada na Malásia, em 5 de fevereiro.

Ele retornou imediatamente a Barcelona para se submeter a uma cirurgia na mão direita, enquanto o pé esquerdo não precisou ser operado, com expectativa de recuperação total a tempo do início da nova temporada. No entanto, enquanto treinava com uma moto na Espanha na última segunda-feira, antes de voar para a Tailândia, ele quebrou a mão esquerda em um novo incidente.

A Aprilia revelou que ele sofreu uma fratura complexa do rádio, alguns ossos do carpo no lado esquerdo e uma fratura ipsilateral do calcâneo no impacto, e foi submetido a uma cirurgia na terça-feira. Isso o excluiu imediatamente da corrida de Buriram neste fim de semana, e agora há a confirmação de que ele também está fora da próxima corrida na Argentina. Sua presença em Austin está condicionada à aprovação no teste físico.

