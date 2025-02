Jorge Martín passou por nova cirurgia na manhã desta terça-feira (25) para tratar uma segunda fratura antes mesmo do início da temporada da MotoGP. O campeão da categoria ficou quase três horas na mesa de operação, pois a fratura foi tripla. Acredita-se que o piloto ficará de oito a dez semanas em recuperação.

"Jorge Martín foi operado na Clínica Dexeus em Barcelona pelo professor Mir e sua equipe. A operação foi concluída com sucesso, com a implantação de dois parafusos no nível da fratura do rádio e um no nível do escafoide esquerdo para estabilização e para facilitar o processo de cicatrização. A cirurgia foi realizada por via percutânea com assistência artroscópica. Nos próximos dias, o prognóstico será avaliado de acordo com a condição clínica de Jorge", explicou a Aprilia em um comunicado oficial.

Martín se machucou na manhã de segunda-feira quando estava testando seu nível de força em um motor de supermotard em um circuito de kart asfaltado perto de Lleida.

Depois de uma sessão em que ele não usou toda a sua força em nenhum momento, o piloto de Madri quis se recuperar com uma segunda saída na pista, onde sofreu a infeliz queda. Uma sessão de treinamento e testes da qual sua equipe estava totalmente ciente e informada.

Na queda, o piloto da Aprilia sofreu uma fratura deslocada do rádio distal esquerdo, uma fratura do escafoide do carpo esquerdo e uma fratura do osso piramidal esquerdo, todas as três na mão, além de uma fratura não deslocada do calcâneo do pé esquerdo, que não precisou de cirurgia.

Após a operação, o piloto passará algumas horas em observação em uma sala no centro médico, aguardando novos testes para determinar o sucesso da operação.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

As lesões são graves e a lesão no escafoide, em particular, o manterá afastado por um longo período de tempo. Enquanto se aguarda a evolução da lesão, levanta-se a possibilidade em um período de recuperação de oito a dez semanas, o que deixaria Martín fora dos quatro primeiros GPs do ano, Tailândia, Argentina, Estados Unidos e possivelmente Catar, sendo o GP da Espanha, em 27 de abril, um alvo real para o retorno do espanhol.

Segunda lesão em poucas semanas

A lesão de Martín é a segunda lesão no membro da temporada. O piloto da Aprilia sofreu duas quedas no primeiro dia de testes em Sepang, em 5 de fevereiro, machucando a mão direita e o pé esquerdo no segundo acidente, no qual a moto o jogou para cima do domo, assim como no primeiro, do qual ele escapou ileso.

O piloto voltou para a Europa e, dois dias depois, foi submetido a uma cirurgia em Barcelona pelo Dr. Xavier Mir, estabelecendo como meta seu retorno no GP da Tailândia, que acontece neste fim de semana.

Depois de passar com sucesso por um exame médico final na semana passada, o piloto foi na segunda-feira de manhã ao kartódromo Menàrguens em Lleida, a 130 quilômetros de sua casa em Andorra, para dar algumas voltas com o supermotard em uma pista de asfalto, onde sofreu sua segunda lesão grave em menos de quatro semanas.

