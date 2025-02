O pior já passou para Fabio Di Giannantonio, que se recuperou de uma grave queda que o fez precisar de uma cirurgia e irá tentar correr no GP da Tailândia, a etapa de abertura da temporada da MotoGP.

O ano de 2025 começou péssimo para o piloto da VR46, que caiu no final do primeiro dia dos testes de Sepang, sofrendo uma fratura na clavícula esquerda que o obrigou a voltar imediatamente para a Itália para se submeter a um procedimento.

Uma lesão que, de fato, o fez perder praticamente toda a pré-temporada, mas que não o impedirá de participar da primeira corrida da temporada, o GP da Tailândia, marcado para este fim de semana no circuito de Buriram. Para isso, é claro, ele terá de passar no exame imposto pelos médicos da MotoGP para receber o "ok", embora pareça bastante confiante nesse sentido.

É claro que ele não estará nas melhores condições e o fato de ter perdido toda a preparação é uma desvantagem, pois ele não teve a chance de conhecer sua nova moto.

Não se deve esquecer, de fato, que o piloto italiano terá uma versão de fábrica da moto Ducati, idêntica às de Pecco Bagnaia e Marc Marquez. E o fato de que, no final, o motor, o chassi e a aerodinâmica da 2024 foram confirmados é um fator marginal para ele, já que no ano passado ele estava correndo com uma GP23.

No entanto, como as coisas estavam no início de fevereiro, o simples fato de ele poder começar a temporada junto com todos os outros é certamente algo positivo.

E, nesse sentido, basta pedir a confirmação do atual campeão Jorge Martín, que, como ele, se machucou no primeiro dia de testes na Malásia, mas não poderá participar da corrida, pois se lesionou novamente ontem enquanto avaliava sua condição.

Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estou muito feliz por finalmente poder pegar este primeiro voo rumo à Tailândia para começar uma nova temporada", disse Di Giannantonio. "A recuperação correu bem, trabalhei muito em casa e me sinto pronto para começar".

"Mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe novamente e conhecer melhor minha nova moto".

"Estou animado e motivado, certamente será um fim de semana de crescimento, em que teremos de começar quase do zero e entender muitas coisas. A motivação é muito grande".

Do outro lado do box da VR46, depois de uma pré-temporada que pode ser descrita como muito sólida, Franco Morbidelli está se preparando para fazer sua estreia com sua nova equipe.

Depois de algumas temporadas difíceis, Morbidelli finalmente parece ter todos os ingredientes para voltar a ser um dos protagonistas e quer muito tentar, aproveitando também o fato de estar pilotando uma GP24 que agora conhece muito bem.

"Estou muito feliz por começar o campeonato de 2025 na Tailândia. Com certeza começaremos com uma carga especial, tanto pelos testes positivos que fizemos quanto pelo entusiasmo dessa nova aventura".

"Há duas semanas, neste circuito, trabalhamos muito bem para nos prepararmos da melhor maneira possível para o grande prêmio, então mal podemos esperar para começar. Estamos todos muito animados para essa primeira corrida e tentaremos dar o nosso melhor", acrescentou Morbidelli.

Franco Morbidelli, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!