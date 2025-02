Os credores da KTM aprovaram o plano de reestruturação da empresa após uma votação no tribunal regional em Ried im Innkreis, na Áustria, na terça-feira (25). A notícia alivia a situação da fornecedora de motos para MotoGP.

Foram apresentadas no tribunal reivindicações no valor total de 2,25 bilhões de euros (ou cerca de R$ 13,484 bilhões, em conversão direta), das quais foi reconhecida uma dívida de dois bilhões de euros (cerca de R$ 11,986 bilhões).

O plano de reestruturação da KTM previa uma cota de caixa de 30%, totalizando cerca de 600 milhões de euros (cerca de R$ 3.595 bilhões), que deve ser paga até o final de maio.

Além disso, são necessários cerca de 150 milhões de euros (cerca de R$ 898 milhões) para aumentar gradualmente a produção em sua principal fábrica em Mattighofen a partir de meados de março. Isso garantiria as operações da empresa, com cerca de dois mil funcionários, até o final de maio.

A audiência começou às 9h e foi inicialmente programada para durar três horas, pois havia 3.847 reclamações apresentadas pelos credores. A sala do júri no tribunal regional estava cheia, com cerca de 100 pessoas presentes. O CEO da KTM, Gottfried Neumeister, e o co-CEO, Stefan Pierer, estavam entre os presentes.

A KTM AG deve a cerca de 180 bancos uma quantia de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 7,791 bilhões). Os bancos haviam exigido anteriormente um índice de caixa mais alto e, portanto, não estava claro se o plano de reestruturação seria aceito.

Pouco antes das 14h, foi confirmado que os credores haviam aprovado o plano de reestruturação.

"Esse plano prevê que os credores recebam uma cota em dinheiro de 30% de suas reivindicações na forma de um pagamento único (cota em dinheiro)", dizia um comunicado da Pierer Mobility AG.

"Para cumprir a cota de 30%, a KTM AG deve depositar um montante de 548 milhões de euros com o administrador da reestruturação até 23 de maio de 2025, o mais tardar".

"O tribunal confirmará o plano de reestruturação no início de junho de 2025 e o processo de reestruturação da KTM AG será encerrado assim que se tornar legalmente vinculativo'.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Também foi confirmado que o acordo financeiro significa que os planos para o aumento da produção em meados de março estão garantidos. Uma quantia de 50 milhões de euros será disponibilizada pelo grupo ampliado de acionistas para cobrir os custos do mês de março.

"A capacidade total planejada das quatro linhas de produção em operação de turno único deve ser alcançada dentro de três meses", é o plano adicional da Pierer Mobility AG.

À tarde, dois votos de credores serão realizados no Tribunal Regional de Ried im Innkreis com relação às subsidiárias KTM Components GmbH e KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH. Elas envolvem quantias menores. Espera-se que seu plano de reestruturação também seja aprovado.

Investidor ainda desconhecido

De acordo com a Associação de Credores Alpina (AKV), a confirmação judicial dos procedimentos de reestruturação depende do depósito dos custos de continuação de 150 milhões de euros incorridos até 23 de maio de 2025.

A primeira parcela, ou seja, os 50 milhões de euros referentes ao mês de março, já foi depositada em uma conta fiduciária do administrador da reestruturação na segunda-feira. Um total de cerca de 750 milhões de euros (600 para a cota em dinheiro e 150 para a continuação) deve ser depositado até 23 de maio.

De acordo com a AKV, o nome do investidor financeiro permanece desconhecido. A Bajaj Auto, que possui uma participação de 49,9% na KTM, injetou 50 milhões de euros na empresa na forma de um empréstimo.

A Pierer Mobility AG também declarou em outro comunicado à imprensa que é necessário um novo capital de 800 milhões de euros. Esse valor é necessário para financiar a cota de caixa e para aumentar a produção.

O Citigroup Global Markets Europe AG foi encarregado de apoiar o investimento para que o processo seja estruturado e transparente.

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!