O campeão de 2024, Jorge Martín, será substituído por Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia, no GP da Tailândia da MotoGP, confirma a fabricante italiana. O espanhol teve uma séria lesão depois de cair em testes particulares, precisando passar por uma cirurgia cuja recuperação pode chegar à 10 semanas.

Martín já havia ficado de fora dos testes de pré-temporada em Buriram, na Tailândia, depois de uma grave queda em Sepang, passando por cirurgia e recuperação para ficar apto a correr na abertura da temporada.

No entanto, ao correr em um kartódromo com uma supermotard na segunda-feira (24), para testar a força de sua mão, Martin sofreu mais uma queda e, dessa vez, fraturando a mão de forma tripla, necessitando de um procedimento cirúrgico mais complexo.

"Jorge Martín foi operado na Clínica Dexeus em Barcelona pelo professor Mir e sua equipe. A operação foi concluída com sucesso, com a implantação de dois parafusos no nível da fratura do rádio e um no nível do escafoide esquerdo para estabilização e para facilitar o processo de cicatrização. A cirurgia foi realizada por via percutânea com assistência artroscópica. Nos próximos dias, o prognóstico será avaliado de acordo com a condição clínica de Jorge", explicou a Aprilia em um comunicado oficial.

Para as próximas etapas, não se sabe se Savadori, que é piloto de testes da fabricante italiana há alguns anos, irá continuar a correr no lugar de Martín.

