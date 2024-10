A equipe VR46 anunciou nesta segunda-feira (28) que Andrea Iannone será o substituto de Fabio Di Giannantonio no GP da Malásia deste fim de semana, marcando o retorno do italiano à MotoGP cinco após após sua suspensão por doping, descoberto inclusive na etapa de Sepang de 2019.

Di Giannantonio se prepara para se submeter a uma cirurgia no ombro esquerdo, fraturado na Áustria em meados de agosto, deixando-o fora de ação nas duas últimas corridas do ano.

Seu substituto, Iannone, agora com 35 anos de idade, passou sete temporadas competindo na categoria, incluindo quatro com a Ducati. O destaque desse período foi uma única vitória em 2016 no Red Bull Ring, a primeira para a marca desde a era de Casey Stoner em 2010.

Mas em 2019, coincidentemente na Malásia, Iannone testou positivo para Drostanolona, um esteroide anabolizante presente na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (WADA). Ele foi punido com um período de suspensão de um ano e meio, que mais tarde foi estendido para quatro anos pelo Tribunal de Arbitragem (CAS) após perder o recurso.

Ele estava pilotando para a Aprilia naquele momento em 2019, tendo se juntado à marca, que vivia uma era de dificuldades, para um contrato de dois anos.

Andrea Iannone, Equipe Go Eleven Foto de: Ducati Corse

Foi somente no início de 2024 que o italiano pôde retornar às corridas profissionais de moto, juntando-se à equipe satélite da Ducati no Mundial de Superbike, a Go Eleven. Depois de impressionar este ano com a vitória em Aragón e o oitavo lugar na classificação, Iannone teve a chance de retornar à MotoGP 1814 dias após sua última aparição.

A Ducati estava considerando vários pilotos para substituir di Giannantonio, que programou sua cirurgia de forma a colocá-lo na melhor posição possível para os testes de pré-temporada em 2025. Mas a VR46, sob a influência decisiva do proprietário da equipe, Valentino Rossi, tomou um caminho mais atraente.

O italiano, que continuará com a Go Eleven no WSBK no próximo ano, também está na disputa para pilotar uma das motos GP23 da VR46 na final de Valência, no próximo mês.

Iannone está sendo convocado para a equipe em um momento em que di Giannantonio sente que está tendo um ótimo desempenho, apesar da lesão no ombro.

"É uma pena parar agora, pois estou me sentindo melhor do que nunca nesta temporada, acho que estou no meu melhor", disse ele depois de terminar em quarto lugar no GP da Tailândia, disputado no domingo, com tempo chuvoso.

Di Giannantonio tem sido uma das revelações do ano e sua velocidade foi reconhecida pela Ducati, que o contratou diretamente para sua equipe de fábrica para 2025. Ele será o único piloto, além da dupla da equipe oficial, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, a ter a moto GP25 de última geração em 2025.

"É muito importante estar totalmente recuperado para o primeiro teste em Sepang, em fevereiro, por isso vou fazer a cirurgia esta semana", disse o piloto de 26 anos. "Dessa forma, cumprirei os prazos estabelecidos pelos médicos".

