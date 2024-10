Tá chegando a hora! Neste fim de semana, a MotoGP encerra sua pernada asiática do calendário com o GP da Malásia, marcando a penúltima etapa da temporada 2024.

E com 74 pontos ainda em jogo em Sepang e em Valência, a briga pelo título entre Jorge Martín e Francesco Bagnaia segue quente, com apenas 17 tentos separando os dois: 453 x 436. Marc Márquez e Enea Bastianini seguem também sua disputa pelo terceiro lugar no Mundial, com 356 para o espanhol contra 345 do italiano.

E Brad Binder segue na quinta posição com 203, mas a disputa para ser o melhor não-Ducati segue a mil, com Pedro Acosta apenas seis pontos atrás, criando uma briga entre os futuros companheiros de KTM.

Na Moto2, o título está decidido, com Ai Ogura levantando o troféu no último domingo na Tailândia. O japonês tem 261 contra 201 de Arón Canet, 179 de Sérgio García e 175 de Fermín Aldeguer. Com mais um top 5 na temporada, agora em Chang, o brasileiro Diogo Moreira subiu para 17º na classificação com 58 pontos.

E na Moto3, o já campeão David Alonso segue fazendo história. Após a 12ª vitória no ano, o colombiano chega a 371 pontos contra 236 Daniel Holgado e 225 de Colin Veijer.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Malásia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 04h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 02h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 02h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 01h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 01h00 ESPN e Star+

