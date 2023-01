Carregar reprodutor de áudio

Depois do acerto de percurso em 2020, condicionado pela pandemia, a KTM sofreu uma dura 'frenagem' na sua progressão durante a temporada passada da MotoGP, onde apenas Miguel Oliveira, com duas vitórias, chegou a cumprir as normas que lhe tinham sido impostas em Mattighofen.

Mirando a temporada que se inicia, o construtor das motos laranjas volta a contar com Miller, equipe na qual o australiano já tinha competido nas categorias anteriores, depois da sua ida à Ducati. Junto ao piloto de Townsville estará Brad Binder, o esteio em torno do qual gira todo o projeto, um verdadeiro 'fora de série' se levarmos em conta a maioria das opiniões do grid.

Além disso, a nova RC16 é, do ponto de vista estético, uma aposto contínua dos modelos anteriores, onde sempre predominaram os touros da Red Bull, o patrocinador principal. A nível técnico, Binder conduziu nas últimas jornadas do ano passado um protótipo com componentes já feitos para a unidade de 2023, menos, claro, o motor.

No âmbito técnico, a KTM segue se reinventando, e neste sentido vale a pena destacar a chegada de Alberto Giribuola, ex-engenheiro de Enea Bastianini, na Gresini, e que ficará encarregado da coordenação dos quatro chefes mecânicos dos quatro pilotos: os da equipe de fábrica e também os da satélite, Gas Gas Tech3. Além disso, a equipe contará com Dani Pedrosa em Jerez correndo com o wildcard.

KTM encara um exercício decisivo que se aproxima se levarmos em conta todos os recursos que investiu no design e na evolução da RC16. Acima de tudo, há a colaboração com a estrutura da Red Bull na Fórmula 1, que em 2022 se sagrou campeã do mundo pelo segundo ano consecutivo com Max Verstappen.

A ideia é que a KTM possa se beneficiar dos recursos que dispõe o esquadrão de Milton Keynes, sobre tudo no cenário da aerodinâmica, onde a equipe é a referência graças a Adrian Newey.

Em 2022, a KTM perdeu seu duelo direto com a Aprilia, depois do crescimento vivido pela equipe de Noale, que terminou em terceiro lugar na classificação destinada aos construtores, com oito pontos de diferença sobre a companhia austríaca que, além disso, teve mais duas motos no grid (quatro, contra duas da Aprilia).

