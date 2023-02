Carregar reprodutor de áudio

Após anunciar no ano passado a implementação das corridas sprints em todas as etapas da temporada 2023, a MotoGP divulgou nesta quarta-feira os horários do fim de semana e detalhes do novo formato e alterações ao programa.

Nos tempos-base, previstos para os GPs da Europa, a categoria anunciou que as sessões da Moto2 e da Moto3 acontecerão levemente mais cedo do que em anos anteriores. A outra mudança diz respeito às sessões de aquecimento, que acontecerão apenas com a MotoGP aos domingos.

A MotoGP anunciou ainda que os fãs terão mais tempo pela manhã para se aproximar dos pilotos. Às 10h acontecerá o desfile, onde os pilotos darão voltas pela pista para terem contato com os espectadores, terminando com o "Hero Walk", antes da corrida da Moto3 às 11h.

A programação dos finais de semana de MotoGP* :

Sexta-feira Horário Sessão Categoria Duração

09h00 - 09h35 Treino Livre 1 Moto3 35 minutos 09h50 - 10h30 Treino Livre 1 Moto2 40 minutos 10h45 - 11h30 Treino Livre 1 MotoGP 45 minutos 13h15 - 13h50 Treino Livre 2 Moto3 35 minutos 14h05 - 14h45 Treino Livre 2 Moto2 40 minutos 15h00 - 16h00 Treino Livre 2 MotoGP 01 hora Sábado 08h40 - 09h10 Treino Livre 3 Moto3 30 minutos 09h25 - 09h55 Treino Livre 3 Moto2 30 minutos 10h10 - 10h40 Treino Livre 3 MotoGP 30 minutos 10h50 - 11h05 Classificação - Q1 MotoGP 15 minutos 11h15 - 11h30 Classificação - Q2 MotoGP 15 minutos 12h50 - 13h05 Classificação - Q1 Moto3 15 minutos 13h15 - 13h30 Classificação - Q2 Moto3 15 minutos 13h45 - 14h00 Classificação - Q1 Moto2 15 minutos 14h10 - 14h25 Classificação - Q2 Moto2 15 minutos 15h00 Corrida Sprint MotoGP Domingo 09h45 - 09h55 Aquecimento MotoGP 10 minutos 11h00 Corrida Moto3 12h15 Corrida Moto2 14h00 Corrida MotoGP

*Programação tendo como base os GPs europeus

Uma corrida a mais e uma sessão de treinos a menos

Como já sabíamos, as corridas sprint, com metade da duração de um GP de domingo, acontecerá na tarde de sábado. Ela ocupará a vaga que pertencia à classificação nos GPs europeus: 15h, jogando o quali para o fm da manhã e causando a eliminação do quarto treino livre.

As duas sessões de sexta-feira terão uma duração combinada de 1h45min em vez de 1h30min, sendo as únicas que contarão para a formação dos grupos da classificação. Já o TL3 assumirá a função do TL4, acontecendo minutos antes do início do quali.

A corrida da MotoGP no domingo terá ainda um warm-up de dez minutos de duração, que deixará de existir para as demais categorias.

No total, os pilotos da MotoGP terão 02h55min de tempo de pista entre treinos, treinos livres, classificação e aquecimento, contra 03h55min até o ano passado.

Já as Motos 2 e 3, que não disputam a sprint e perdem o aquecimento, o tempo de pista cai de 02h40min para 02h10min na Moto3 e de 02h40min para 02h20min na Moto2. A duração das corridas será reduzida "para alinhar com outras competições de máquinas semelhantes", indo para 36min na Moto2 e 34min na Moto3.

Outra mudança: durante os GPs da Europa, as sessões da MotoGP serão sempre as últimas, depois da Moto3 e Moto2, sem serem intercaladas como no ano passado, para poder organizar uma cerimônia de pódio mais longa, permitindo a invasão da pista pelo público.

A sprint da MotoGP seguirá um procedimento de grid de apenas 15 minutos. A ordem de largada será determinada pela classificação, assim como o GP do domingo. Já a cerimônia de pódio será mais informal, permitindo a aproximação dos pilotos dos fãs.

Quanto aos pontos, eles serão atribuídos com base na seguinte escala:

1ª posição : 12 pontos

12 pontos 2ª posição: 9 pontos

9 pontos 3ª posição: 7 pontos

7 pontos 4ª posição: 6 pontos

6 pontos 5ª posição: 5 pontos

5 pontos 6ª posição: 4 pontos

4 pontos 7ª posição: 3 pontos

3 pontos 8ª posição: 2 pontos

2 pontos 9ª posição: 1 ponto

Já a distribuição de pontos no domingo segue inalterada, com os 15 primeiros colocados pontuando na seguinte ordem: 25 / 20 / 16 / 13 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1.

