MotoGP: Confira o calendário de lançamentos das equipes para 2023

No mundo do esporte a motor, os meses do inverno europeu estão associados ao descanso, à desconexão... mas apenas na mente dos fãs. Porque nas fábricas a situação é muito diferente, e, na MotoGP, o mês de janeiro é de muita atividade, inclusive com a maioria dos lançamentos das motos para o campeonato daquele ano.

Na MotoGP, as equipes já estão com os desenvolvimentos das motos adiantados para os lançamentos em janeiro, antes do início dos testes de pré-temporada, em fevereiro.

A construção das novas motos e novas cores das equipes levantam uma grande expectativa entre os fãs, que aguardam com ansiedade as apresentações dos protótipos. Das 11 equipes do grid, oito já anunciaram as datas de lançamento, restando apenas três: Aprilia, VR46 e LCR.

Confira as datas dos lançamentos das equipes da MotoGP para 2023:

Data de apresentação Equipe Moto 17 de janeiro Monster Energy Yamaha Yamaha 21 de janeiro Gresini Racing MotoGP Ducati 23 de janeiro Ducati Lenovo Team Ducati 25 de janeiro Prima Pramac Racing Ducati 26 de janeiro KTM Factory Racing KTM 25 de fevereiro Repsol Honda Team Honda 4 de março Tech3 GasGas Factory Racing KTM 16 de março RNF MotoGP Team Aprilia A confirmar Aprilia Racing Aprilia A confirmar LCR Honda Honda A confirmar Mooney VR46 Racing Team Ducati

