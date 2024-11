Liberty Media arranja fundos para finalizar compra da MotoGP

A Liberty Media, que já é proprietária da Fórmula 1, acredita que conseguirá concluir a aquisição da MotoGP até o fim de 2024 após conseguir fundos financeiros para tal.

A corporação americana de mídia de massa decidiu adicionar a categoria de duas rodas ao seu portfólio, e o presidente e CEO da Liberty, Greg Maffei, falou sobre o progresso do negócio em uma ligação com investidores.

Com a Liberty publicando suas contas para o terceiro trimestre, Maffei confirmou que as finanças agora estão prontas para garantir a aquisição da Dorna, a empresa que controla a MotoGP atualmente.

A Liberty anunciou em agosto que estava vendendo uma participação de 825 milhões de dólares, mais de R$4,7 bilhões, na F1 para financiar a compra do campeonato de motociclismo e agora disse em seus resultados trimestrais que "garantiu todo o financiamento para a transação da MotoGP".

"O terceiro trimestre foi ativo tanto em nível corporativo quanto em nossos negócios operacionais", disse Maffei.

"Fechamos a fusão da Liberty SiriusXM com a SiriusXM, refinanciamos as instalações da dívida da F1 e garantimos todo o financiamento necessário para nossa aquisição planejada da MotoGP".

Greg Maffei, CEO da Liberty Media Corporation Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Levantamos um incremento de 850 milhões de dólares no empréstimo a prazo B e 150 milhões de dólares, no empréstimo a prazo A para financiar a transação da MotoGP. Tudo isso é contingente ao negócio".

"Também emitimos 949 milhões de dólares em ações da FWONK, substituindo a contrapartida em ações para os vendedores na transação, de modo que pagaremos diretamente a eles em dinheiro".

"Emitimos essas ações com um desconto de apenas 4% em relação ao preço de mercado, e elas foram colocadas com detentores de longo prazo. Essas transações completam o financiamento necessário para nossa aquisição da MotoGP".

A aquisição teve seus críticos, principalmente o fundador da Fórmula E, Alejandro Agag, que pediu à Comissão Europeia que investigasse a aquisição, e Maffei revelou que esse é agora um dos últimos obstáculos a serem superados.

"Estamos progredindo com a Comissão Europeia, que é nosso único obstáculo jurisdicional regulatório restante, e continuamos a esperar um fechamento no final do ano".

Maffei também elogiou o atual proprietário da MotoGP por sua resposta à inundação em Valência, que levou a corrida de final de temporada a ser transferida para Barcelona como resultado.

Circuito Ricardo Tormo após a inundação Foto de: Paco Alcobendas

"Analisando os negócios subjacentes da MotoGP, a corrida de Valência foi cancelada devido às trágicas inundações na região", disse ele. "Nossos pensamentos estão com toda a comunidade".

"Analisando as atualizações comerciais, a MotoGP estendeu seu contrato de direitos com a FIM, seu órgão regulador, até 2060, anunciou o calendário da MotoGP para 2025 com 22 corridas em 18 países e espera lançar uma nova identidade de marca após a temporada".

"Estamos ansiosos por mais corridas emocionantes e pelo envolvimento da Liberty".

