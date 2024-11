F1: Sauber revela quanto pagou à McLaren por Bortoleto

A próxima temporada promete muitos nomes novos no grid e, entre eles, o do brasileiro Gabriel Bortoleto, que leva nossa bandeira verde e amarela de volta à Fórmula 1 com a Sauber/Audi. Além do líder da Fórmula 2, também conheceremos mais de perto os talentos de Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan.

Até o momento, esses são os confirmados para 2025, mas ainda há discussões sobre a permanência de Sergio Pérez na Red Bull, que pode acabar rendendo uma extensão para Liam Lawson e Franco Colapinto, ou a entrada de Isack Hadjar.

Recentemente, a imprensa italiana revelou que a Williams estaria exigindo 20 milhões de dólares para liberar Colapinto para a Red Bull - ou qualquer outra equipe que tenha interesse no argentino. O valor extraordinário chamou a atenção e, com a confirmação de Bortoleto, muito se questiona quanto ele custou para a Sauber/Audi.

Importante ressaltar que, antes de assinar com a futura equipe, o brasileiro fazia (e ainda faz até o fim de 2024) parte da Academia de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. Porém, como havia dito anteriormente, o time de Woking realmente não ficou no meio e não impediu a transferência de Bortoleto.

Na verdade, a equipe nem mesmo cobrou a Sauber qualquer valor para que o brasileiro pudesse ter uma chance de entrar na lista concorrida de pilotos da F1. Foi Mattia Binotto que confirmou essa informação e certamente a falta de exigências é um pouco estranha.

"Eu não tinha um acordo com Zak [Brown], nós apenas nos cumprimentamos e apertamos as mãos. Mas não pagamos. Gabriel estava livre para sair porque lhe foi dada a oportunidade".

Importante lembrar que Bortoleto teve apenas uma chance de guiar um carro de F1, um dos eventos aconteceu no Red Bull Ring, com o carro de 2022 da McLaren, em setembro de 2024.

Na coletiva de imprensa feita no dia do anúncio do brasileiro, na qual o Motorsport.com esteve presente, Binotto também confirmou que Gabriel fará o TL1 do GP de Abu Dhabi já com a Sauber e participará dos testes pré-temporada em janeiro, para já se adaptar ao novo ambiente.

É difícil dizer por que a equipe sediada em Woking deixou o líder da F2 ir embora tão facilmente, é claro, já que eles certamente investiram muito em seu desenvolvimento no ano passado.

No entanto, está claro que ele não teria um lugar na equipe de F1 nos próximos anos, já que Lando Norris e Oscar Piastri estão sob contrato, e isso pode ter facilitado as coisas para eles, já que a equipe não queria impedir a progressão da carreira de Bortoleto.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

