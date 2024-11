Jorge Martín acha que ele e a Pramac têm lutado "contra o mundo" na MotoGP este ano, com seu rival Francesco Bagnaia, correndo em uma equipe de fábrica da Ducati que foi "construída para vencer".

Martín está prestes a conquistar o título de 2024 da categoria rainha, tendo conquistado 24 pontos de vantagem, com apenas 37 em jogo no final da temporada em Barcelona, na próxima semana.

Tradicionalmente, as equipes satélites têm estado em grande desvantagem em relação às equipes de fábrica, mas a Ducati reformulou a forma como os fabricantes de motos competem na MotoGP nos últimos anos, estabelecendo uma relação mais próxima com as equipes para as quais fornece motos.

Como parte de sua nova metodologia, Martín é contratado diretamente pela Ducati e pilota a mesma especificação de GP24 que Bagnaia e Enea Bastianini na equipe de fábrica, oferecendo a ele paridade de equipamentos.

No entanto, embora as linhas entre as equipes satélite e as equipes de fábrica tenham se tornado mais tênues nos últimos anos, a Pramac continua sendo uma equipe independente e não tem os mesmos recursos de um fabricante.

É por isso que a importância de ganhar um título contra um piloto de fábrica não passa despercebida por Martín, que pode conquistar o campeonato já na corrida sprint em Barcelona.

"Ele está em um momento diferente, está na MotoGP há seis anos, está em uma equipe oficial, tem tudo, seu ambiente, pronto para vencer", disse o espanhol.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tenho uma equipe de 12 pessoas que lutam sozinhas contra o mundo e, com isso, para conseguir o que conseguimos, sete [vitórias] em sprint, três vitórias e 30 pódios [15 em corridas e outros 15 em sprints], não posso pedir mais".

"[O sucesso] não é por minha causa, é por causa do meu pessoal, do meu ambiente, da minha equipe, de todas as pessoas ao meu redor, eu só quero conseguir isso para eles, para que possam desfrutar, é isso que me enche [de alegria] e me empolga."

Bagnaia se estabeleceu como um dos melhores pilotos da geração depois de conquistar títulos consecutivos em 2022 e 23 com a Ducati.

O italiano travou uma forte luta contra Martín este ano, vencendo 10 dos 19 GPs até agora e marcando mais seis vitórias nos sprints.

Martín enfatizou que a conquista do título de 2024 teria um valor extra só porque ele teria derrotado um Bagnaia em forma - embora propenso a erros - para o título.

"É um orgulho chegar a este ponto da temporada lutando pelo campeonato", disse ele. "É um orgulho ter um rival como Bagnaia, porque isso me torna melhor".

"O fato de Pecco estar em seu nível mais alto e poder lutar com ele, poder levá-lo ao limite, torna o que nós dois estamos fazendo mais valioso".

"Ganhei sete vezes este ano, é verdade, mas será muito difícil no último GP vencer um Pecco na forma em que ele está agora".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Veremos como o fim de semana se desenvolverá, será em condições mais frias, o que geralmente me convém melhor".

"Com muito calor, é uma condição perfeita para Bagnaia. Haverá mais chances de falhar em temperaturas mais baixas, mas o risco será o mesmo para nós dois".

"É sempre difícil disputar um título no último evento, tudo pode acontecer". "Mas chego confiante e acreditando que posso conseguir", conclui.

