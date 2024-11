O diretor de esporte a motor da KTM, Pit Beirer, vê o novo campeão da Moto3, o colombiano David Alonso, como um novo Pedro Acosta, afirmando que a marca austríaca vai cuidar do piloto para não perdê-lo.

Beirer participou do programa Sport und Talk aus dem Hangar-7, da emissora de TV austríaca ServusTV, para fazer um balanço da temporada 2024 da KTM na MotoGP, admitindo que o ano não foi como eles esperavam, mas vendo o possível vice-campeonato de construtores como algo para "se orgulhar".

No entanto, talvez o mais interessante de toda a avaliação de Beirer seja o fato de a KTM estar de olho no piloto espanhol nascido na Colômbia, David Alonso, recentemente coroado campeão da Moto3 aos 18 anos, que eles veem como o novo Pedro Acosta.

Alonso está em sua segunda temporada na Moto3 com a equipe Aspar, que está associada à KTM por meio da marca chinesa do grupo, a CFMoto. No próximo ano, na Moto2, Alonso continuará com a Aspar na CFMOTO Aspar Team, com um chassi Kalex e motor Triumph.

Embora Alonso seja claramente um produto da Aspar, a KTM o vê como um piloto júnior. Durante sua aparição, Beirer admitiu que Acosta se tornou, em apenas um ano, a ponta de lança do projeto, e eles o veem como "um diamante bruto" que foi promovido nos últimos anos e levado com sucesso da RB Rookies Cup, passando pelas classes menores, até a MotoGP, uma jornada que eles esperam replicar com Alonso, o novo talento do futuro.

"David agora está indo para a Moto2. É claro que também queremos vê-lo na classe MotoGP em algum momento", avisa o chefe da KTM sobre o colombiano, que também é um piloto patrocinado pela Red Bull.

Pit Beirer, KTM Motorsports Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Com Acosta assumindo a moto da equipe de fábrica e Brad Binder não correspondendo às expectativas, a KTM se fortaleceu com as contratações de Enea Bastianini e Maverick Viñales para a equipe satélite Tech3, com contratos até o final de 2026.

"Em algum momento, precisaremos de um piloto jovem novamente", admite Beirer, olhando para o futuro a médio prazo. "E, claro, também seria um sonho para nós ter um piloto na equipe que começasse conosco na Rookies Cup e depois trabalhasse seu caminho até a Moto3. David poderia ser um piloto muito especial como esse, e nós cuidaremos dele, assim como de Pedro, para não perdê-lo", ele deixou claras as intenções da marca.

Decepção com Binder e Miller

O sul-africano era a grande aposta da KTM, de fato, desde sua promoção para a MotoGP, ele sempre foi o primeiro piloto do grid a receber uma atualização na moto, apesar de não ter apresentado nenhum resultado notável: a KTM está prestes a encerrar sua segunda temporada consecutiva sem vitórias, com o novato Acosta na GasGas Tech3 sendo o que chegou mais perto.

"Tínhamos objetivos mais altos", admite Beirer, que, no entanto, se orgulha de seu segundo lugar no campeonato de construtores: "É uma honra".

Na KTM, eles estão desapontados com a contribuição de Brad Binder e Jack Miller. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Você só precisa ver que tipo de tecnologia está sendo desenvolvida e o que é o campeonato mundial. Você precisa construir um foguete para estar na briga. Mas sim, é claro que eu estaria mentindo se dissesse que estamos totalmente satisfeitos".

"Estabelecemos metas um pouco mais altas para este ano. Até agora, temos doze pódios, seis no sábado e seis no domingo. Mas é claro que também queríamos mais e esperávamos um pouco mais de nossos pilotos titulares, em particular Jack Miller e Brad Binder. Nós estamos na MotoGP. Viemos aqui para competir por vitórias, não apenas participar. Esse era o nosso grande objetivo. E não conseguimos isso por longos períodos", referindo-se à metade desta temporada.

"Tivemos alguns momentos difíceis no projeto. Depois, voltamos a nos estabilizar no final do ano", especialmente quando Acosta voltou a entregar resultados.

A KTM está praticamente garantida no campeonato de construtores. "Mas é claro que queremos mais e é por isso que continuaremos trabalhando duro e dando tudo de nós para dar o último passo que ainda precisamos. A Ducati está fazendo um ótimo trabalho. É preciso reconhecer isso sem inveja", admitiu.

"Eles são a equipe mais forte com a melhor moto. Se quisermos vencê-los, simplesmente temos que melhorar. E trabalharemos duro para isso neste inverno. É por isso que algumas mudanças foram feitas", tanto em nível de piloto, com a promoção de Acosta e a chegada de Viñales e Bastianini, quanto, acima de tudo, em nível técnico, com uma verdadeira revolução interna da qual a KTM espera ver os resultados em breve".

Pedro Acosta se tornou o piloto de referência da KTM. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

BAGNAIA vence, MAS MARTÍN ENCAMINHA TAÇA: Pecco 'vira o jogo' pós-Malásia? Duelo da MotoGP em DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa GP da Malásia e Martín com as mãos no título

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!