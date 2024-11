Depois de cinco acidentes graves nos últimos dois fins de semana de corridas da Fórmula 1, a Williams admitiu que a série "insustentável" de danos a deixou com poucas peças para reposição e o GP de Las Vegas se tornou um ponto de interrogação.

A equipe de Grove passou por grandes dificuldades no México e Brasil, duas etapas em que Alexander Albon e Franco Colapinto sofreram acidentes graves.

No TL1 do México, Albon sofreu um grande acidente ao entrar em contato com Oliver Bearman e, na sequência, a corrida terminou mais cedo quando foi atingido por Yuki Tsunoda da RB. No GP de São Paulo, por sua vez, com a pista molhada na classificação, o piloto bateu e os mecânicos não foram capazes de recuperar o carro a tempo da corrida - que foi antecipada por conta das fortes chuvas.

Colapinto também se acidentou na classificação do Brasil e, embora a equipe tenha conseguido consertar o carro a tempo, ele sofreu outro grande acidente na corrida molhada que provocou uma bandeira vermelha.

A série de incidentes consumiu todas as peças de reposição da Williams e o chefe da equipe, James Vowles, admitiu que agora a equipe está enfrentando uma corrida contra o tempo para descobrir o que pode ser feito para deixá-la na melhor forma possível para a corrida de Las Vegas.

Franco Colapinto, Williams FW46, sofre acidente Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A equipe não só precisará garantir que tenha peças sobressalentes suficientes para passar o fim de semana, mas também que esteja correndo com o carro na melhor configuração possível de atualizações.

Falando em sua análise regular pós-corrida no aplicativo da Williams, Vowles disse que o trabalho na equipe ainda estava em andamento para finalizar a forma em que ela estaria para Las Vegas.

Perguntado sobre a situação das peças sobressalentes em função dos acidentes, Vowles disse: "Não há nenhuma equipe no grid que possa lidar com cinco acidentes graves em dois finais de semana de corrida".

"Simplesmente o número de peças sobressalentes que temos não é suficiente para suportar essa quantidade de desgaste".

"Tenho grandes esperanças para Las Vegas. Fomos rápidos lá no ano passado e estou confiante de que o carro funcionará bem nessas condições".

"Portanto, faremos o máximo possível para que os dois carros tenham a melhor especificação possível, com peças de reposição suficientes para que isso aconteça".

"É difícil prever o que acontecerá. Ainda estamos recebendo os itens do Brasil e determinando o que precisamos fazer em termos de construção e montagem para termos o melhor cenário possível".

James Vowles, diretor de equipe da Williams Racing, na coletiva de imprensa dos representantes da equipe Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Vowles disse que o que aconteceu no Brasil foi incrivelmente difícil de aceitar, especialmente porque o acidente de Albon na terceira etapa aconteceu depois de um ritmo impressionante no molhado.

No entanto, ele considerou que a dor de tudo o que aconteceu - que incluiu a queda de uma posição no campeonato de construtores por causa do pódio duplo da Alpine- não mudou sua convicção sobre o que a Williams poderia alcançar no futuro.

"O fim de semana no Brasil foi provavelmente o mais brutal de que me lembro em toda a minha carreira", disse ele.

"No espaço de sete dias, um pouco mais do que isso, tivemos cinco acidentes graves. Essa é uma quantidade que quase ninguém consegue suportar no grid".

"Esta equipe está passando pelo processo de reconstrução para que possa vencer corridas no futuro. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece sem mudanças significativas em toda a organização, e essa corrida é apenas um pontinho no que é o grande esquema de um programa de vários anos".

"Isso não significa que dói menos. É algo que dói tremendamente neste momento em que estou falando com vocês".

"Mas quero que sejamos bem-sucedidos e atuantes. Vim para cá não para lutar por um ponto isolado, mas para lutar por vitórias e mais vitórias no futuro. E isso não pode ser alcançado sem algum nível de compromisso ao longo do caminho, sem reconstruir uma organização".

