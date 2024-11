A Aston Martin investigou e revela ter achado o culpado pelos problemas excessivos no conturbado GP de São Paulo de Fórmula 1, que deixou Lance Stroll fora da pista na volta de formação e Fernando Alonso lutando contra quiques extremos.

A equipe de Silverstone passou por uma tarde de corrida extremamente desafiadora em Interlagos, quando Stroll foi parar no muro na volta de formação depois que as rodas traseiras travou inesperadamente, antes de ir parar na brita, tentando voltar para a pista.

Em seguida, Alonso teve dificuldades com problemas semelhantes de travamento das rodas traseiras, além de excesso de quiques que o deixou com dores nas costas no final. Apesar de reclamar, o espanhol estava determinado a continuar e ver a bandeira quadriculada.

Falando pelo rádio da equipe na ocasião, o bicampeão da F1, que terminou em 14º lugar, admitiu que algo incomum estava acontecendo. "Esse quique não é normal", disse ele.

Sem nenhuma explicação imediata para o que aconteceu com os dois carros, a Aston Martin passou algum tempo, desde que retornou à sua fábrica, tentando compreender melhor os fatores em jogo.

A equipe britânica agora suspeita que os problemas de ambos os carros foram desencadeados por uma característica instável da traseira, que foi introduzida como resultado de mudanças no carro feitas após os acidentes nos treinos classificatórios que a equipe sofreu na manhã de domingo.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Tanto Stroll quanto Alonso bateram nas barreiras na sessão de classificação com pista molhada, danificando os pisos da especificação de Suzuka que a equipe pretendia usar no evento de Interlagos.

Sem peças sobressalentes dessa especificação disponíveis, a Aston Martin teve que reverter para uma versão anterior do assoalho - que foi a que foi introduzida pela primeira vez no GP da Hungria.

Normalmente, as equipes não podem alterar as especificações entre a classificação e a corrida, pois isso é uma violação dos regulamentos do parc ferme e exige uma largada nos boxes.

No entanto, as coisas são diferentes em um fim de semana de corrida sprint, quando são feitas concessões em caso de falta de peças sobressalentes.

O Artigo 40.4 do código da F1 diz que, nos fins de semana de sprint, as equipes podem alterar a especificação se puderem "demonstrar que há falta de peças e desde que a peça de reposição seja de uma especificação que tenha sido usada anteriormente em uma sessão de classificação ou em uma corrida".

Foi essa regra que a Mercedes usou no GP dos Estados Unidos para permitir que George Russell voltasse a usar um assoalho de especificação mais antiga após seu acidente no quali.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, fica preso na brita antes da largada Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A complicação para a Aston Martin, no entanto, foi que a mudança do assoalho teve de ser feita sem que fosse possível alterar a configuração mecânica em torno dele - já que as configurações da suspensão são totalmente travadas no parque fechado.

Assim, em um fim de semana em que as equipes estavam lutando contra os problemas de quiques excessivos na pista de Interlagos, além de condições climáticas complicadas, o resultado final foi um carro cuja plataforma aerodinâmica e ajustes mecânicos não combinavam.

Falando sobre o que a Aston Martin descobriu desde o Brasil, o chefe da equipe, Mike Krack, acredita que uma combinação de elementos se juntou para deixar os dois pilotos com um carro extremamente nervoso.

"Ficou claro que os dois pilotos estavam lutando contra um carro incrivelmente difícil de pilotar durante a corrida de domingo", disse Krack. "Nossa análise após o fim de semana destacou vários fatores que explicam isso".

"Após os acidentes de ambos os carros na qualificação, tivemos que substituir muitos componentes por uma especificação diferente devido à disponibilidade no final de uma trinca [de GPs, com EUA, México e SP]".

"Isso é permitido pelos regulamentos da corrida sprint, e você declara suas carências e opções de substituição à FIA antes do evento".

"Mas não é permitido alterar a configuração mecânica dos carros. Isso significa que não pudemos verificar nem ajustar a configuração dos carros, o que afetou negativamente o comportamento aerodinâmico e o desempenho".

Mike Krack, diretor de equipe da Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Acrescente a isso as condições traiçoeiras da pista molhada e a pista incrivelmente irregular e você começará a entender que ambos os pilotos tinham as probabilidades contra eles".

"Os dois carros eram altamente suscetíveis ao travamento das rodas, e podemos ver nos dados que foi isso que causou os problemas para Lance e Fernando".

A Aston Martin tem feito experiências com suas opções de assoalho nas últimas corridas, e a atualização que fez para Austin não deu o passo adiante que se esperava.

Ela voltou a usar a especificação de Suzuka no México e pode se comprometer com a versão de Budapeste para as próximas corridas de alta velocidade em Las Vegas e no Catar.

