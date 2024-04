Marc Márquez está na sua 12ª temporada na MotoGP. Ele estreou na categoria há 11 anos, em 2013, com a Honda. Nos dois primeiros GPs da campanha de 2024, Márquez se viu em batalhas com o novato Pedro Acosta, o que levou a comparações entre os dois.

Comentando sobre a forma de Acosta, Márquez diz que os jovens pilotos "não são conscientes" sobre sua pilotagem e isso é algo que o piloto de 31 anos nunca será capaz de recuperar nos últimos anos de sua carreira.

"Uma das coisas que acontece quando você é mais jovem é que você não está consciente do que está fazendo e, às vezes, está indo bem", disse ele.

"Quando você fica mais velho, é um pouco mais conservador em alguns pontos, mas usa mais a sua experiência. Algumas pessoas disseram: 'depois da lesão [em 2020] ele estará mais forte, com mais anos ele estará mais forte'. Não serei tão rápido como no passado porque, quando você é mais jovem, você tem esse extra."

"Mas, é claro, você pode usar um pouco mais da experiência e deve usar essa experiência. Por exemplo, no Catar, eu estava calmo, na pré-temporada eu estava calmo. Vou cometer erros porque somos humanos, e somos os únicos que cometeremos o mesmo erro duas vezes."

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Vamos ver se podemos continuar assim. Obviamente, tentaremos entender ou aprender com os principais caras da equipe Ducati."

Expandindo isso, Márquez acrescentou: "Há apenas dois dias, eu era o único com 20 anos de idade que chegou e lutou com lendas como Valentino [Rossi], [Jorge] Lorenzo e Dani [Pedrosa] e agora é completamente o oposto.

"A corrida que Pedro fez no Catar, em 2013 eu estava lutando com Valentino e havia as mesmas comparações - e também com Jorge com Dani. É uma experiência nova, mas é legal. E é o processo natural do esporte. Todo mundo tem esse período [de alta] e, então, passo a passo, [novas] pessoas chegarão, jovens pilotos, jovens talentos, que o levarão para fora e serão o seu tempo.", disse Márquez.

