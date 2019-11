Marc Márquez voou sobre sua moto na curva 2 de Sepang, quando perseguia Fabio Quartaro no início da penúltima volta lançada do francês, que vai largar de pole position na Malásia. Márquez bateu violentamente os tornozelos, joelhos e mãos no chão, mas, felizmente, não se machucou.

“Estou mais bravo por largar em 11º do que com a queda. O objetivo é terminar entre os cinco primeiros e, se puder, no pódio, mas a vitória será difícil. [Maverick] Viñales e Quartararo têm um ritmo impressionante”, admitiu o campeão da MotoGP.

Marc tentou pressionar Quartararo e a jogada deu errado.

“Acho que esse acidente aconteceu porque eu forcei demais. Fabio mudou de direção, tentei segui-lo e voei para fora. Eu poderia ter caído sozinho. Tudo é consequência da mudança de afinação, e um dos pontos fracos dessa afinação é que não tenho muito contato com a roda traseira”, argumentou.

“Em alguns circuitos sou eu quem está mais forte e os outros me seguem. Aqui, tinha menos ritmo rodando sozinho e seguir alguém diminuía mais os tempos”, disse.

“Estava esperando por outro piloto, porque Fabio não é fácil de seguir. Eu o segui por uma volta e, quando saímos dos boxes, nos encontramos novamente. Havia muito tráfego, não apenas Quartararo e eu. Dei a primeira linha como perdida, então fui pela segunda” reconheceu.

Sobre a lesão e os golpes, Marc é cauteloso e prefere esperar para ver como evolui.

"Meus joelhos estão piores, vamos ver como estarão amanhã porque estão inchados."

Embora a situação seja complicada e a Yamaha seja muito forte, Márquez não joga a toalha.

"No quarto treino livfre, eu estava bem", concluiu.

Veja imagens de Marc Márquez na Malásia

