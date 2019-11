Marc Márquez encerrou o ano com mais uma vitória, a 12ª na temporada 2019 da MotoGP. Fabio Quartararo largou bem e manteve a ponta por algumas voltas, até o hexacampeão se recuperar e ultrapassar o jovem francês, que precisou se contentar com a segunda posição. Fecharam o top-5: Jack Miller, Andrea Dovizioso e Alex Rins. Prova também foi marcada por acidentes.

Com a vitória de Márquez e abandono de Danilo Petrucci, a Honda garantiu o título de equipes, superando a Ducati por 13 pontos no campeonato. Valentino Rossi fez uma corrida discreta e terminou em oitavo, assim como seu companheiro Maverick Viñales, o sexto.

A corrida

Quando as motos se alinhara, Pol Espargaró teve problemas e desconcentrou os concorrentes. A largada aconteceu logo após o espanhol da KTM fazer sua moto voltar a funcionar. Rins pulou da oitava para a terceira posição. Márquez caiu para quinto, enquanto Miller se aproveitou da bagunça para tomar a ponta de Quartararo.

O francês da Yamaha Petronas não ficou muito tempo atrás, conseguindo superar Miller antes do fim da primeira volta. Enquanto isso, Rins se consolidava em terceiro e Márquez tentava passar Dovizioso.

Nas voltas seguintes, Dovizioso foi para cima de Rins e Márquez ficou para trás, mas os pilotos perderam tempo lutando entre si e o hexacampeão aproveitou um momento de distração para ultrapassar os dois de uma vez só na reta.

Quando faltavam 19 voltas para o fim da prova, Márquez que já havia passado Miller e colado em Quartararo, se aproveitou de um pequeno deslize do francês e assumiu a ponta. Logo após passar o piloto da Yamaha Petronas, o hexacampeão já abria 0s3.

Ao fim da corrida, Márquez já levava quase 2s de vantagem e cruzou a bandeirada com tranquilidade para garantir o 12º triundo do ano. Quartararo garantiu a segunda posição e Miller fechou o pódio.

Acidentes marcam a prova

O primeiro a cair foi Cal Crutchlow, na curva 1. Com 13 voltas para o fim, Danilo Petrucci escapou sozinho da curva 6 e foi parar na brita. Segundos depois, Johann Zarco escapou no mesmo ponto e caiu da moto. Quando o francês se levantou, foi atropelado pela moto de Iker Lecuona, estreante que assim como os pilotos da Ducati e LCR Honda, escorregou e saiu da prova.

Quando Zarco ainda estava no chão, Lecuona ficou conversando com o piloto até a chegada da equipe de apoio, que tirou o francês de maca. Apesar da gravidade do incidente, Zarco não se feriu. Para Lecuona, ficou o gosto amargo, pois o espanhol fazia uma boa prova de estreia na MotoGP e já havia entrado na zona de pontuação.

Na volta seguinte, foi a vez de Franco Morbidelli cair da moto, desta vez na curva 4. O italiano da Yamaha Petronas brigava com Andrea Dovizioso pela quarta posição no momento da queda.

Despedida de Lorenzo

A prova em Valência também marcou o fim da carreira de Jorge Lorenzo. O tricampeão conseguiu um desempenho melhor do que nas últimas etapas e chegou na 13ª posição, somando 2 pontos para a Honda. Em sua despedida, o espanhol fez a festa com o público, agitando sua tradicional bandeira.

Veja o resultado completo da corrida em Valência:

Veja como ficou a classificação em Valência: