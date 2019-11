MotoGP: Rossi ficou frustrado com estratégia "errada" no quali

Piloto da Yamaha na MotoGP, Valentino Rossi lamentou sua estratégia no treino classificatório para a prova de Valência, que encerra a atual temporada da categoria rainha da motovelocidade mundial. O italiano largará em 12º na etapa espanhola.

Os outros três competidores do grid com máquinas da montadora japonesa conseguiram se confirmar no top-5, com o novato francês cravando sua sexta pole position em seu primeiro ano na MotoGP.

Rossi, porém, não conseguiu extrair o melhor rendimento de sua moto Yamaha oficial de fábrica, apesar de ter ficado contente com seu desempenho na penúltima sessão prática na cidade valenciana.

"É um dia misto, porque nesta manhã o TL3 foi bom, consegui fazer uma boa volta no final, terminar em quarto e fui direto para o Q2, que era o nosso objetivo. [Mas] na qualificação não estou muito feliz porque não trabalhamos bem, não fizemos a estratégia certa”, disse.

"Eu estava na pista com o segundo pneu no momento errado e, infelizmente, não pude melhorar, porque tinha muito tráfego. Portanto, nosso potencial com certeza era melhor”, explicou o heptacampeão.

O ‘Doutor’ também disse que sua equipe deve trabalhar para melhorar na qualificação: "De qualquer maneira, parece que não somos fantásticos em estratégia. Portanto, precisamos melhorar no próximo ano, precisamos tentar trabalhar de outra maneira”.

Veja como ficou o grid de largada da MotoGP em Valência:

