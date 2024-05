O GP da França deste domingo trouxe emoção do começo ao fim, em especial com a disputa pela vitória entre Jorge Martín, Francesco Bagnaia e Marc Márquez. Uma briga que, segundo Pecco, é o resumo do que será a luta pelo título da MotoGP 2024.

Mas, com um final de semana perfeito, fazendo pole e vencendo as duas corridas, Martín disparou na frente com 129 pontos contra 91 de Bagnaia, abrindo 38 de vantagem, mais do que uma etapa da MotoGP, que distribui 37.

Por outro lado, Pecco precisa ficar de olho em quem vem atrás. Márquez e Enea Bastianini saem empatados de Le Mans, com 89 pontos cada, apenas dois atrás do bicampeão. Maverick Viñales completa o top 5 com 81.

Confira o Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da França:

Confira o Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da França:

Confira o Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da França:

POSIÇÃO CHASSI PONTOS 1 Ducati 170 37 34 25 37 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 107 29 21 26 19 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 100 15 20 37 10 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 28 5 10 4 8 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 17 4 4 - 5 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

