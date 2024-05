A MotoGP deve anunciar nos próximos dias mais uma mudança ao calendário da temporada 2024. Com problemas com o promotor local, o GP da Índia deve ser removido do cronograma, com o adiado GP do Cazaquistão ocupando sua vaga em setembro.

No ano passado, o Mundial cumpriu um desejo antigo de correr na Índia, com uma prova no Circuito Internacional de Buddh, próximo a Deli. A prova faz parte de uma expansão da categoria na Ásia, e o GP foi realizado apesar de muitos problemas próximo ao evento envolvendo a certificação da pista e os vistos de entrada.

Porém, nos últimos meses, a segunda edição do GP ganhou uma grande interrogação, com a imprensa local reportando que a promotora, Fairstreet Sports, não chegou a pagar vários fornecedores e até mesmo a Dorna.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Dorna deu à Fairstreet até o próximo dia 20 para efetuar todos os pagamentos atrasados, algo difícil de acontecer. Com isso, parece certo que o GP da Índia não será realizado em 2024 e, em seu lugar, o GP do Cazaquistão deve retornar ao calendário entre 20 e 22 de setembro.

O GP inaugural no Circuito Internacional de Sokol, marcado originalmente para 14 a 16 de junho, precisou ser adiado pela Dorna e a FIM devido às inundações na região. E, com um calendário cheio para 2024, parecia muito difícil que a prova fosse realizada no segundo semestre.

Mas, a iminente saída da Índia abre, de forma conveniente, um espaço no calendário, com o Cazaquistão abrindo uma rodada tripla junto com as corridas da Indonésia e do Japão.

Nos últimos meses, a Dorna fez várias visitas a Sokol e à cidade de Almaty, a mais populosa do país, com a intenção de garantir a infraestrutura para o evento. As impressões iniciais são positivas, apesar da grande distância entre Almaty e o circuito: cerca de 75km.

"Há dez dias estávamos em Sokol, e o circuito está pronto para sediar uma prova da MotoGP", disse um dos emissários enviados ao país ao Motorsport.com.

Apesar da decisão ter sido tomada, os prazos contratuais impedem que o anúncio oficial seja feito antes do dia 20 de maio.

Salvo novas mudanças, o calendário de 2024 da MotoGP terá 20 etapas, o mesmo total de 2023. A categoria buscava um recorde de 22 provas neste ano, mas o GP da Argentina foi cancelado ainda no começo do ano devido às novas políticas do governo de Javier Milei.

