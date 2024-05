Após mais uma vitória na temporada 2024 da MotoGP, agora no GP da França, Jorge Martín diz que não precisa fazer nada para "provar" à Ducati que merece a vaga na equipe oficial da marca italiana em 2025.

Martín saiu na frente em uma batalha épica com seus colegas pilotos da Ducati, Francesco Bagnaia e Marc Márquez, para vencer o GP da França, ampliando sua liderança no campeonato para 38 pontos após cinco rodadas.

A vitória no domingo completou um fim de semana perfeito para o espanhol, que foi o melhor nos treinos de sexta-feira, conquistou a pole position na classificação, além das vitórias na sprint e no GP.

O resultado não poderia ter vindo em melhor hora para o piloto da Pramac, com a Ducati atualmente avaliando se deve promovê-lo à equipe de fábrica no próximo ano, no lugar do titular Enea Bastianini, ou contratar o hexacampeão Márquez.

Mas MartÍn acredita que seu desempenho atual não terá influência sobre onde ele correrá no próximo ano, já que ele acha que seus resultados anteriores já são suficientes para justificar um lugar em Bagnaia no próximo ano.

"Acho que não tenho nada a provar", disse ele após a vitória em Le Mans. "Sobre meu futuro, posso dizer que as coisas que acontecerão nas próximas corridas não mudarão. Mesmo que eu vença, mesmo que eu tenha um acidente, já fiz o que tinha que fazer e estou muito feliz com meu desempenho".

Pressionado ainda mais se sua vitória no domingo enviou uma grande mensagem à Ducati, ele disse: "Com certeza, acho que é importante, talvez seja mais claro. Mas acho que isso não vai mudar.

"Sou o mesmo piloto de ontem, o mesmo piloto de quinta-feira. Se eles tiverem que tomar uma decisão, já têm [o suficiente para] escolher, e seja o que for, será bom. "Eu realmente quero ir para a equipe de fábrica da Ducati, mas se eles não me quiserem por qualquer motivo que não conhecemos, então darei meu talento a outras pessoas".

Martin comemorou seu triunfo sobre Márquez e Bagnaia quebrando a viseira de sua GP24, com o vidro quebrado caindo na pista quando ele se aproximava da curva de abertura na volta de arrefecimento. O piloto de 26 anos admitiu que tinha algumas dúvidas sobre suas habilidades ao entrar na corrida, mas ficou feliz em mostrar a si mesmo que é atualmente o melhor piloto da categoria.

"Todos os pilotos têm algumas dúvidas antes de começar uma corrida", disse ele. "Eu sei que sou forte, mas às vezes tenho muitas dúvidas. Talvez eu não saiba o quanto sou bom. "Quando cruzei a linha de chegada, pensei: 'quem é o número 1? quem é o número 1?'".

