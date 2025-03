Depois de anunciar que deixará a MotoGP no final de 2026, a fabricante de pneus Michelin explicou a razão de tal decisão: a promotora Dorna queria ter o mesmo fornecedor em todas as suas categorias, algo com o qual a marca francesa não concordava.

A Pirelli foi anunciada na quinta-feira (6) como a próxima fabricante de pneus da MotoGP de 2027 a 2031. A marca italiana já fornece pneus para a Moto2 e Moto3, e também substituirá a Michelin na MotoE.

Portanto, a Michelin sairá da MotoGP quando seu contrato atual terminar, apesar de ter começado a trabalhar em novos compostos para a nova era técnica a partir de 2027, que incluirá os motores 850cc.

"Estávamos discutindo a renovação com a Dorna há vários meses, então eles decidiram ter um fornecedor para todas as categorias do campeonato mundial - portanto, MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, mas também as categorias juniores, como a Rookies Cup e as Talent Cups", disse Piero Taramasso, gerente de competição de moto da Michelin, ao Motorsport.com.

"Por razões estratégicas, eles decidiram que ter um fornecedor era melhor do que dois, e não estávamos interessados em fazer outras categorias fora da MotoGP e da MotoE".

Piero Taramasso, Michelin, equipe de imprensa da Michelin Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Taramasso explicou que a Michelin estava interessada em estender seu envolvimento na MotoGP porque a empresa não podia coletar dados tecnológicos semelhantes em nenhuma outra série.

"A MotoGP é o auge das corridas de motocicletas, com os melhores pilotos do mundo e motos capazes de ultrapassar 300 km/h, que têm enorme potência", acrescentou o italiano.

"Essa categoria permite que você ganhe experiência e adquira muitos dados. Isso pode ser muito útil para continuar o desenvolvimento de pneus comerciais também. E o que você faz na MotoGP, você não pode fazer em nenhuma outra categoria".

"A MotoE, por outro lado, era nossa plataforma para trabalhar com materiais sustentáveis, e fazia sentido fazer isso com motos elétricas".

"Desde que entramos na MotoE, conseguimos integrar mais de 50% de materiais sustentáveis aos pneus. Para nós, portanto, esses dois campeonatos estavam perfeitamente alinhados com a estratégia do grupo Michelin."

Taramasso também considerou que o fornecimento de pneus para tantos campeonatos simultaneamente seria prejudicial para a qualidade da borracha.

"Ficar com o resto para nós não fazia sentido, e é por isso que não queríamos continuar", acrescentou.

"Além disso, concentrar-se em apenas dois campeonatos significava que poderíamos oferecer um serviço melhor aos pilotos e às equipes".

"Se, em vez disso, você dispersar seus recursos, corre o risco de reduzir a qualidade do serviço e dos pneus. Esse também é um motivo pelo qual decidimos sair".

Atualmente, a Pirelli tem outro acordo para fornecer pneus para o campeonato World Superbike até o final de 2026, bem como sua principal parceria com a Fórmula 1, que deve durar até 2027, no mínimo.

MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!