MotoGP: Pirelli substituirá a Michelin como fornecedora de pneus

Foi anunciado que a Pirelli se tornará a fornecedora oficial de pneus para a MotoGP entre os anos de 2027 e 2031, assim que o contrato atual com a Michelin chegar ao fim.

Esse é um passo lógico para a marca italiana, que vem fornecendo seus compostos para as séries Moto2 e Moto3 desde o ano passado, bem como para o campeonato Mundial de Superbike em uma parceria de longa data que começou em 2004.

Tendo fornecido pneus para o campeonato mundial de Fórmula 1 desde 2011, mas decidido não continuar seu envolvimento no Campeonato Mundial de Rally após 2024, a Pirelli agora adiciona outra grande competição ao seu portfólio, assim como a série MotoE.

O anúncio foi uma surpresa, já que a Michelin - que tem sido a única fornecedora de pneus da MotoGP desde 2016 - começou a trabalhar em novos compostos antes das novas regras técnicas para 2027.

No entanto, a última década foi repleta de críticas de pilotos e equipes contra a fabricante de Clermont-Ferrand.

Esse tem sido um tema regular, especialmente nos últimos anos, com a Michelin em desacordo com a Honda e a Aprilia sobre sua responsabilidade, respectivamente, pela queda de Marc Márquez no GP da Indonésia de 2022 e pelo acidente de Jorge Martín no mês passado nos testes de pré-temporada em Sepang, que deixou o atual campeão incapaz de participar das duas primeiras rodadas da campanha.

Martín também culpou parcialmente sua derrota no título de 2023 pelos pneus que ele considerou não estarem funcionando corretamente.

Esta é a segunda grande série que a Michelin deixou nos últimos anos, tendo sido substituída pela Hankook para a Gen3 da Fórmula E, que começou no final de 2022. No entanto, a marca francesa ainda fornece sua borracha para todos os competidores do IMSA SportsCar Championship, bem como para a classe Hypercar do World Endurance Championship.

