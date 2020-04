A pandemia do Covid-19, que parou países inteiros ao redor do mundo, infectando mais de 1,3 milhão de pessoas, impactou as oito primeiras etapas da temporada de 2020 da MotoGP, seja por adiamento ou por cancelamento.

Isso levou a um desastre financeiro em potencial para todas as equipes, com a Dorna Sports entrando com um pacote de auxílio financeiro de mais de 50 milhões de reais para as equipes satélites / independentes, além das equipes da Moto2 e Moto3, com duração de três meses.

Como forma de tentar reduzir a pressão financeira sobre as montadoras, que precisam desenvolver as motos de 2021 enquanto não há geração de renda, e sem a garantia de que haverá corridas nesse ano, a Associação de Montadoras (MSMA) vai discutir várias medidas nesta quarta-feira (08) para reduzir os custos.

O Autosport / Motorsport.com apurou que uma das principais propostas de cortes de gastos que será discutida é congelar o desenvolvimento do motor, para que o atual seja usado no próximo ano.

No mês passado, a FIM confirmou que os motores de equipes independentes haviam sido homologadas na quinta-feira anterior ao cancelado GP do Catar - seguindo o regulamento.

A proposta da MSMA manteriam os motores que estão atualmente homologados, e continuam no Catar, sendo usados em 2020 e 2021 para as montadoras não concessionais, Honda, Yamaha, Suzuki e Ducati, com o desenvolvimento dos motores de 2022 sendo permitido apenas no próximo ano.

Além disso, um congelamento do desenvolvimento da aerodinâmica para o mesmo período também estará em discussão.

Sob as regras atuais, as montadoras não concessionais devem submeter uma especificação de carenagem aerodinâmica para uso no início da temporada, juntamente com as especificações do motor. A partir daí, eles podem fazer uma mudança durante a temporada.

Foi apurado que a Aprilia e a KTM, que são consideradas montadoras concessionais, terão a permissão para desenvolver esses elementos. Elas são classificadas como montadoras concessionais por serem novas montadoras ou montadoras que não vencem corridas da MotoGP desde 2013.

O Autosport / Motorsport.com apurou que cinco das seis montadoras já haviam sinalizado positivo para a proposta, mas as discussões serão aprofundadas via teleconferência na quarta.

A MSMA não poderá decretar nenhuma das propostas: a decisão final é da Comissão de Grandes Prêmios, que consiste em representantes da Dorna, da FIM, da Associação Internacional de Equipes de Corrida (IRTA) e a MSMA.

Foi apurado que o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta está ciente da reunião da MSMA, enquanto uma fonte próxima da FIM falou ao Autosport / Motorsport.com: "É um movimento lógico e estão trabalhando em cima disso, mas ainda não foi tomada uma decisão final".

"Se acontecer, a temporada 2020 deve ser reduzida, e mantendo os motores congelados por mais um ano seria a ação mais sensata".

Recentemente, o CEO da Aprilia, Massimo Rivola havia afirmado que a MotoGP seguir o caminho da Fórmula 1 na extensão do uso das máquinas atuais em um ano não era uma ideia ruim.

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 29 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 29 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 29 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha e França também foram suspensas, com adiamento 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No início de abril, a MotoGP confirmou também o adiamento dos GPs da Itália e da Catalunha, dois dos países mais afetados pela pandemia. Neste momento, o GP da Alemanha, em 21 de junho, está marcado para abrir a temporada. 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram adiados. 7 / 29 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 8 / 29 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 9 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 10 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 11 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 12 / 29 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 13 / 29 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado. No momento, o GP do Canadá está marcado para ser o primeiro da temporada, no meio de junho 14 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar as férias de verão. 15 / 29 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022. Mas, segundo Christian Horner, há um movimento para adiar em mais um ano, para 2023, em preparação ao impacto que o Covid-19 terá na economia mundial 16 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 17 / 29 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 18 / 29 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 19 / 29 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada e o WEC revisou seu calendário, jogando o final da temporada para novembro de 2020, com a próxima temporada iniciando apenas a partir de março de 2021 20 / 29 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 21 / 29 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 22 / 29 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato começa no dia 6 de junho, no Texas. O circuito misto do Indianápolis Motor Speedway abrigará duas corridas, a primeira no dia 4 de julho e a segunda em 3 de outubro. Laguna Seca também ganhou uma rodada dupla e St. Pete deve fechar a temporada, ainda sem data 23 / 29 Foto de: IndyCar Series As 500 Milhas de Indianápolis será no dia 23 de agosto. 24 / 29 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas as atividades só voltarão a partir de 3 de maio, com a etapa de Martinsville no dia 9. 25 / 29 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 26 / 29 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. Etapas do Velopark e Londrina também foram adiadas. 27 / 29 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e aguarda novas diretrizes para retomar o campeonato. 28 / 29 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 29 / 29 Foto de: Duda Bairros

