Após o cancelamento da etapa de 2020 devido ao impacto da Covid-19, o grid da MotoGP volta à Assen, a "Catedral da Velocidade" neste final de semana para mais uma edição do GP da Holanda, nona prova da temporada 2021 e a última antes da pausa de verão.

A MotoGP conclui a rodada dupla após uma grande vitória de Marc Márquez na Alemanha, sua primeira desde Valência 2019, mantendo assim seu título de Rei do Sachsenring. Mesmo com o triunfo, o hexacampeão está longe da luta pelo título, ocupando a 10ª posição no Mundial, 90 pontos atrás do líder Fabio Quartararo.

Aproveitando o dia ruim das Ducatis, Quartararo minimizou a largada ruim na Alemanha com o terceiro lugar e, com isso ainda aumentou sua vantagem na liderança. O francês da Yamaha tem 131 pontos, 22 a mais que o vice-líder, Johann Zarco, enquanto outras duas Ducatis vêm na sequência: Jack Miller com 100 e Francesco Baganaia com 99, enquanto o atual campeão, Joan Mir, vem em quinto, mais distante, com 85.

Além da disputa intensa entre Yamaha e Ducati pela liderança dos Mundiais da MotoGP, o final de semana em Assen será muito importante para outro piloto da montadora japonesa. Valentino Rossi deve decidir seu futuro nas pistas durante a pausa de verão e sua falta de resultados neste começo de temporada dão indícios de que o italiano deve partir para a aposentadoria.

O final de semana em Assen traz também a quarta etapa do Mundial de MotoE, que conta com o brasileiro Eric Granado no grid. Até aqui, Granado vem se mostrando um dos pilotos mais fortes do grid, com poles nas três etapas mas apenas uma vitória em Le Mans, devido a quedas em Jerez e Barcelona.

No momento, Granado é o sexto na classificação com 28 pontos, 26 atrás do líder Alessandro Zaccone.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Classificação (MotoE) Sábado 11h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports Corrida (MotoE) Domingo 10h30 Fox Sports

