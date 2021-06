Maverick Viñales sofreu em seu seu pior fim de semana na MotoGP na etapa da Alemanha em Sachsenring. Ele qualificou-se em penúltimo lugar (21º) e terminou a corrida a quase 25 segundos da vitória, em 19º - último entre os que concluíram a prova.

Segue uma série difícil para o espanhol desde a vitória no GP do Qatar no início da temporada, com o piloto da Yamaha longe do pódio desde então. Para tentar reverter sua sorte, ele trabalha desde Barcelona com um novo chefe de equipe, que também trabalhou com Valentino Rossi, Silvano Galbusera.

A forma de Viñales contrasta com a do companheiro de equipe Fabio Quartararo, líder do campeonato com 22 pontos de vantagem após conquistar seu quinto pódio no ano em Sachsenring, junto a três vitórias.

O piloto não soube explicar seus problemas na Alemanha e afirmou que ninguém na equipe poderia lhe oferecer uma resposta para seus problemas de aderência traseira. Ainda disse que propositalmente recuou em disputa as Ducatis no último domingo para entender como o M1 funcionava no ar limpo. após ter sofrido tentando ultrapassá-las.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales foi crítico de como ele sente que a Yamaha tem respondido aos seus problemas, afirmando: “Cada piloto tem que ter seu próprio acerto. Não posso usar a configuração do meu rival por dois anos."

“Há estilos. E todos os dias eles estão me ensinando a correr: puxar o freio, largar o freio. Abra o acelerador, feche o acelerador. Eu tenho que ser paciente. Não quero usar o setup do Fábio [Quartararo] porque isso não funciona para mim. Não estou aqui para coletar dados ou ser um piloto de testes. Isso está começando a parecer desrespeitoso. Venho recolhendo informações desde Portugal.”

Ele acrescentou: “É um constante 'não sei' [a resposta que recebe]. O que mais me frustra é não saber porque não tenho aderência. É complicado porque na pista você vê como estão os outros e compara à sua situação.”

O mau desempenho de Viñales o surpreendeu, já que ele terminou o teste pós-corrida em Barcelona cheio de confiança. Depois do GP da Alemanha, as esperanças do espanhol no campeonato voltaram a ser abaladas, já que ele está agora na sexta colocação, a 56 pontos de Quartararo.

