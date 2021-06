MotoGP - Márquez acredita em corrida mais complicada na Holanda

Marc Marquez chega à Holanda para a próxima etapa da MotoGP com a força da vitória conquistada na Alemanha, a décima primeira consecutiva em Sachsenring. No entanto, a pista de Assen tem uma configuração que não o favorece particularmente e reconhece que as ambições não serão tão grandes.

Após um ano de ausência, a histórica pista está de volta ao calendário e é palco da última rodada da categoria antes das férias de verão. O triunfo na última prova dá ao hexacampeão uma injeção de ânimo após um ano difícil por conta da lesão sofrida em 2020. Apesar disso, o sucesso ainda depende de outros fatores.

Segundo o próprio espanhol, uma série de circunstâncias no circuito alemão permitiram o regresso ao topo do pódio. Após bons resultados nos treinos livres de sexta-feira. A chuva representou o momento-chave da corrida aquela em que voltou a ser o piloto imponente que sempre conhecemos.

As mesmas condições climáticas são esperadas em Assen, cujas características muito diferentes de Sachsenring, que é anti-horária com apenas uma mudança de direção na chamada cachoeira, curvas 10 e 11. A holandesa é claramente mais difícil para o piloto Honda, que ainda está lutando com as dores físicas de um braço e ombro não totalmente recuperados.

Portanto, será difícil esperar o mesmo resultado da Alemanha, como reconheceu o próprio Marc que já no final da corrida do último domingo havia afirmado que a partir da próxima corrida voltaria à situação dos outros fins de semana. Apesar disso, a moral elevada para a próxima etapa e as condições meteorológicas podem representar mais uma injeção de confiança e ele já olha o GP da Holanda com muita determinação.

“Aproveitamos o momento em Sachsenring depois da vitória com a equipe, com minha família e com as pessoas que me ajudaram", disse Márquez. "Agora estamos nos concentrando novamente e nos preparando para Assen. No passado, alcançamos bons resultados na Holanda, mas obviamente nossa situação atual é diferente."

"Pelo tempo parece muito frio e úmido, especialmente depois do que vimos na última prova. Portanto, continuaremos trabalhando para melhorar nossa situação e ver o que pode ser feito."

