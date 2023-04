MotoGP: A. Espargaró faz a pole do GP da Espanha em Jerez

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2023. Em um quali emocionante, com a chuva dando as caras no início do Q2, Aleix Espargaró confirmou o favoritismo da sexta-feira com uma volta voadora após o fim da regressiva para conquistar a pole position.

Aleix terá ao seu lado na primeira fila Jack Miller e Jorge Martín. Completam os doze primeiros do grid da sprint deste sábado e do GP de domingo: Brad Binder, Francesco Bagnaia, Dani Pedrosa, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Luca Marini, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami e Álex Márquez.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Brad Binder, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández, Álex Rins, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Fabio DiGiannantonio, Stefan Bradl, Augusto Fernández, Jonas Fogler e Iker Lecuona.

Já Enea Bastianini anunciou no início do dia sua retirada do fim de semana devido à dores no braço. O italiano retornava neste fim de semana após sofrer uma fratura na clavícula em Portugal.

No final, Francesco Bagnaia foi o mais rápido, com 01min36s493. Em segundo, garantindo também a vaga da disputa pela pole no Q2 ficou Brad Binder. Os demais, classificados de 13º a 23º foram: Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio DiGiannantonio, Fabio Quartararo, Raúl Fernández, Álex Rins, Stefan Bradl, Joan Mir, Augusto Fernández, Jonas Fogler e Iker Lecuona.

Q2

Francesco Bagnaia e Brad Binder garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Jorge Martín, Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Álex Márquez, Takaaki Nakagami e Luca Marini.

Assim que o Q1 foi encerrado, os fiscais passaram a exibir as bandeiras de chuva, liberando os pilotos para escolherem com qual moto ir à pista na segunda parte da sessão. Mas, com a precipitação caindo pouco, os pilotos que saíram com pneus de chuva trocaram pelos slicks com o passar dos minutos.

Em um final movimentado, Aleix Espargaró entregou uma volta voadora no fim de 01min37s216 para garantir a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila Jack Miller e Jorge Martín.

Fecham o top 12: Brad Binder, Francesco Bagnaia, Dani Pedrosa, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Luca Marini, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami e Álex Márquez.

A MotoGP volta à pista ainda neste sábado, para a disputa da corrida sprint. A prova de curta duração está marcada para as 10h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Jerez de la Frontera.

