Aleix Espargaró, da Aprilia, liderou o primeiro treino do GP de Doha da temporada de 2021 da MotoGP no Catar, enquanto Franco Morbidelli foi atingido por mais problemas técnicos com a Petronas SRT Yamaha.

Devido à pandemia da Covid-19, a categoria rainha de motovelocidade permanece no Catar para o GP de Doha. O GP do Catar, no último domingo, já havia sido dramático para Morbidelli. O piloto foi surpreendido por um problema técnico que, de acordo com o italiano, não foi totalmente diagnosticado pela Petronas SRT e Yamaha.

Morbidelli estabeleceu um ritmo inicial de 1min58s991 no TL1 em Losail, antes de melhorar o tempo com 1min55s847.

Momentos depois, o piloto viu a bandeira preta e laranja após sua M1 soltar fumaça na Curva 1, forçando Morbidelli voltar ao pitlane.

Espargaró, da Aprilia, passou à frente do italiano com tempo de 1m55s429. Este permaneceu como referência até pouco menos de 18 minutos para o final da sessão, quando Danilo Petrucci, da Tech3, disparou para o topo com 1min55s263.

Morbidelli voltou a assumir a liderança logo depois registrando 1min55s125, que foi melhorado em sua volta seguinte para 1min54s7 - apenas para ser cancelado por exceder os limites da pista.

No entanto, mais fumaça foi vista vindo da M1 de Morbidelli, forçando-o a voltar ao pitlane novamente.

O vencedor do GP do Catar, Maverick Viñales, trocou o primeiro lugar com Espargaró, com o piloto da Aprilia saindo na frente com 1m54s779.

A maioria do grid completou a sessão inteira com pneus duros e médios traseiros, mas Alex Rins da Suzuki tentou um contra-ataque com pneus macios no final.

Rins saltou para o segundo lugar, 0s060 atrás de Espargaró, com Viñales caindo para a terceira posição.

O estreante da Pramac, Jorge Martin, foi o quarto à frente de Morbidelli, enquanto Petrucci se manteve em sexto.

Os pilotos de fábrica da KTM continuam a sua exibição desanimadora no Catar, com Miguel Oliveira a liderar Brad Binder - que foi alvo de críticas de Valentino Rossi na quinta-feira devido à sua pilotagem agressiva durante o GP do Catar.

Rossi com a sua Petronas SRT Yamaha foi um discreto 17º no TL1 e Johann Zarco terminou em 22º depois de ter caído no início da sessão na Curva 15.

