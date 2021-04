O piloto da MotoGP Jack Miller, que terminou o GP do Catar em 9º lugar no último domingo, disse que não enxerga o GP de Doha, neste fim de semana, como uma vitória obrigatória.

Depois de liderar o teste no Catar, o piloto da Ducati encontrou problemas com os pneus na corrida e acabou em 9º, enquanto Johann Zarco, da Pramac, foi o melhor da marca terminando em 2º.

Com o MotoGP a permanecer no Qatar para a segunda ronda do campeonato de 2021, o Motorsport.com perguntou a Miller se considerava o GP de Doha uma vitória obrigatória dada a expectativa dos pilotos de fábrica da Ducati no local.

Questionado pelo Motorsport.com se considerava o GP de Doha uma vitória obrigatória dada a expectativa dos pilotos de fábrica da Ducati no local, Miller respondeu: “Acho que o objetivo é o mesmo todo fim de semana."

“No fim de semana passado fomos infelizes, mas conhecemos os problemas, sabemos o que aconteceu e podemos melhorar e fazer melhor neste fim de semana."

“Não há vitórias obrigatórias, ainda é muito cedo no campeonato."

“Mas com certeza, vamos tentar o nosso máximo para chegar perto do topo, se não no topo.”

O piloto australiano disse que a Ducati diagnosticou o problema que teve com o pneu traseiro no fim de semana passado, que segundo ele o deixou no "purgatório".

“Sofremos uma vibração estranha vinda da traseira, que me impediu de aguentar a velocidade das curvas como gostaria e no final não consegui guiar como queria”, explicou.

“Então, como eu disse, nós conhecemos a situação. Eu achei que meu plano e minha estratégia eram bons, então eu só preciso voltar, reiniciar e começar de novo."

“É difícil falar o que posso dizer sobre isso. Foi apenas relacionado ao pneu, uma coisa única."

“Eu me senti como se estivesse no purgatório, sem poder ir para a frente, não ser capaz de voltar para trás, apenas preso lá", concluiu.

BASTIDORES: Como PIQUET foi pivô de SAIA-JUSTA entre BAND e GLOBO e os EFEITOS da 'treta' com NELSÃO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.