Valentino Rossi testou negativo para Covid-19 nesta quinta-feira (05) e recebeu permissão para viajar a Valência, onde deverá passar em uma nova prova para acessar o Circuito Ricardo Tormo e correr no GP da Europa de MotoGP.

A lenda do esporte perdeu os dois últimos GPs em Aragón, após ser infectado pelo coronavírus. O italiano voltou a dar positivo no teste que realizou na terça-feira, colocando em dúvida a sua reaparição no campeonato.

O piloto é obrigado a ter um teste negativo em dois dias consecutivos para entrar no paddock.

Se no segundo teste desta sexta-feira ele estiver negativo, Garrett Gerloff perderá a chance de estrear na MotoGP, apesar de ter seu nome na lista de inscrições publicada esta quinta-feira.

