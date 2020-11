A Yamaha foi punida por uso ilegal de seus motores no GP da Espanha, em Jerez, em 50 pontos no campeonato de construtores.

A fabricante estava sendo investigada pelos Comissários da FIM por violar as regras de homologação dos motores que usou na abertura da temporada.

Foi descoberto que a Yamaha usou um motor com válvulas não submetidas anteriormente com o motor de amostra de pré-temporada para homologação pela FIM.

Uma decisão da FIM nesta quinta-feira disse que este é o resultado de "um descuido interno" e reduziu 50 pontos do campeonato de construtores - o que equivale ao dobro do que ganhou no GP da Espanha pela vitória de Fabio Quartararo.

A Yamaha também perdeu 20 pontos no campeonato de suas equipes, depois que Maverick Viñales terminou o GP da Espanha em segundo, enquanto a SRT perdeu 37 em sua corrida.

A perda de pontos dos construtores deixa a Yamaha em terceiro lugar no campeonato, com 158 pontos. A nova líder é a Ducati com 171, seguida da Suzuki com 163.

Na tabela das equipes, a equipe de fábrica da Yamaha caiu para o quinto lugar, atrás da KTM com 156 pontos, enquanto a SRT está em segundo, embora com uma diferença de 44 pontos para a Suzuki agora.

Crucialmente, no entanto, nem Quartararo, Franco Morbidelli ou Viñales perderam qualquer ponto no campeonato de pilotos.

