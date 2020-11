Neste fim de semana, a MotoGP inicia a rodada tripla que decidirá o campeão da temporada 2020 com a primeira de duas provas no circuito de Valência. E a sexta-feira também trouxe novidades para o próximo ano, com a divulgação do calendário provisório de 2021, que conta com 20 etapas, incluindo a volta do Mundial ao continente americano.

Em 2020, a MotoGP teria sua maior temporada da história, com 20 etapas, mas a categoria foi fortemente impactada pela pandemia da Covid-19, assim como os demais campeonatos do esporte a motor. No final, conseguiu montar um cronograma com 14 provas, todas em solo europeu, sendo que sete delas na Espanha.

Para o próximo ano, a MotoGP, assim como a Fórmula 1, planeja um calendário mais tradicional, com provas em todas as suas praças tradicionais. Mas a Dorna dá um passo além em comparação com a F1, colocando no cronograma três pistas que ficam como substitutas caso alguma prova precise ser cancelada.

O calendário de 2021 deve começar mais tarde que o normal, com a prova noturna no Catar marcada para 28 de março, seguido de uma rodada dupla nas Américas, com Argentina e Austin, nos Estados Unidos em 11 e 18 de abril.

A temporada europeia começa com o GP da Espanha em 02 de maio, seguido de França, Itália, Catalunha, Alemanha e Holanda, assim como no calendário de 2020. O retorno da MotoGP à Finlândia, que originalmente aconteceria neste ano, está marcado para 11 de julho, apesar do KymiRing ainda precisar de homologação da FIM.

O GP da Finlândia encerrará a primeira metade da temporada, mas o retorno das corridas ainda é incerto. A data de agosto, tradicional do GP da República Tcheca, no dia 15, está no calendário como "a ser determinada", apesar de Brno ter contrato garantido para 2021.

O CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, explicou que a ausência de Brno se deve a uma necessidade de recapeamento do circuito após reclamações neste ano, mas as mudanças ainda não foram confirmadas pelo governo local.

O GP da Grã-Bretanha em Silverstone volta ao calendário em 29 de agosto, com a etapa de Aragón subindo para 12 de setembro, seguido do GP de San Marino em Misano na semana seguinte.

A ida ao Pacífico começa em outubro, a partir do GP do Japão no dia 03, com a Tailândia na semana seguinte. Em vez de uma rodada tripla na região, as quatro provas foram agrupadas em duas rodadas duplas, com a Austrália e a Malásia marcadas para 24 e 31 do mesmo mês.

O campeonato chegará ao fim em seu palco tradicional, Valência, em 14 de novembro.

E devido à situação incerta criada pela pandemia, o calendário segue como provisório, e a MotoGP acrescentou três pistas de reserva para o próximo ano. São eles: Portimão, que receberá o GP de Portugal em duas semanas, o circuito de rua de Mandalika na Indonésia e Igora Drive, na Rússia.

Caso o GP da República Tcheca não seja realizado, uma dessas três pistas será usadas, apesar da pista da Indonésia precisar de homologação pela FIM. Já Igora Drive tem a aprovação, com Ezpeleta confirmando que o chefe de segurança da FIM, Franco Uncini, já inspecionou o local.

A categoria confirmou ainda as datas da pré-temporada. Assim como em 2020, Sepang receberá a primeira sessão, com o shakedown marcado para 14 a 16 de fevereiro e os testes entre 19 e 21. Na sequência, a categoria vai ao Catar, palco da primeira corrida do ano para a segunda semana da pré-temporada, entre 10 e 12 de março, duas semanas antes do GP.

Confira o calendário provisório para 2021:

DATA GRANDE PRÊMIO LOCAL 28 de março GP do Catar* Losail 11 de abril GP da Argentina Río Hondo 18 de abril GP das Américas Circuito das Américas 02 de maio GP da Espanha Jerez 16 de maio GP da França Le Mans 30 de maio GP da Itália Mugello 06 de junho GP da Catalunha Barcelona 20 de junho GP da Alemanha Sachsenring 27 de junho GP da Holanda Assen 11 de julho GP da Finlândia KymiRing** Sem Data GP a ser determinado -- 15 de agosto GP da Áustria Red Bull Ring 29 de agosto GP da Grã-Bretanha Silverstone 12 de setembro GP de Aragón Aragón 19 de setembro GP de San Marino Misano 03 de outubro GP do Japão Motegi 10 de outubro GP da Tailânia Chang 24 de outubro GP da Austrália Phillip Island 31 de outubro GP da Malásia Sepang 14 de novembro GP de Valência Ricardo Tormo Confira as pistas que estão como reservas para a temporada 2021: Portugal Circuito Internacional do Algarve (Portimão) Indonésia Circuito Internacional de Rua de Mandalika ** Rússia Circuito Igora Drive * Prova Noturna ** Circuito depende de homologação da FIM