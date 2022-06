Carregar reprodutor de áudio

O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, fará uma quarta cirurgia no braço direito após o GP da Itália e provavelmente perderá o resto da temporada.

A Honda realizará uma coletiva de imprensa em Mugello esta tarde para anunciar isso oficialmente.

Márquez fraturou gravemente o braço direito no GP da Espanha em 2020, o que o afastou de toda a temporada, pois ele passou por três operações na lesão.

A primeira não teve sucesso, pois ele danificou a placa em seu braço tentando voltar a correr em Jerez poucos dias após o procedimento, enquanto a cirurgia número dois levou a uma infecção que impediu a cura.

Ele teve uma terceira cirurgia no inverno de 2020, o que o impediu de participar das duas primeiras provas de 2021 – embora acabasse voltando à ação, vencendo três corridas naquele ano.

No entanto, ele teve dificuldades na maioria dos circuitos - principalmente nas pistas no sentido horário - com força no ombro direito e até hoje ainda tem que limitar sua corrida nos treinos para se manter na melhor forma física.

Este ano foi imensamente difícil para Márquez, que teve que perder duas corridas quando caiu na Indonésia e sofreu uma concussão – o que levou ao retorno dos problemas de visão dupla que o afastaram dos dois últimos GPs de 2021, e o manteve afastado do GP da Argentina deste ano.

Além disso, ele lutou para adaptar seu estilo de pilotagem à Honda 2022 radicalmente reformulada – Márquez ainda não conseguiu um pódio nesta temporada.

A Motorsport.com apurou que o movimento do braço direito de Márquez foi severamente afetado pelas sucessivas operações em 2020, que está interrompendo o movimento natural necessário para pilotar uma moto da MotoGP.

Isso só foi agravado pela mudança radical que a Honda fez na moto de 2022, que o impede de pilotar em seu estilo habitual.

Como resultado, Márquez tomou a decisão de abandonar as esperanças de lutar pelo campeonato mundial de 2022 para fazer outra operação em seu braço e ter tempo suficiente para se curar adequadamente.

Agora é provável que ele perca todas as corridas restantes em 2022.

Ainda não está claro quem substituirá Márquez pelo restante da temporada, embora provavelmente seja o piloto de testes, Stefan Bradl, que substituiu o espanhol em 2020.

