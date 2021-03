MotoGP: Aprilia revela moto para 2021 e confirma dupla de pilotos

Nesta quinta-feira, a Aprilia divulgou sua moto para a temporada 2021 da MotoGP. A equipe já fez o evento direto do Catar, onde será realizada a pré-temporada a partir deste final de semana. A montadora também usou o evento para confirmar sua dupla para este ano, com Lorenzo Savadori ocupando oficialmente a vaga deixada por Andrea Iannone, ao lado de Aleix Espargaró.

A Aprilia segue operando seu programa na categoria em conjunto com a Gresini Racing Team, mantendo o acordo desde o seu retorno à categoria em 2015. Mas a Aprilia Gresini chega a temporada 2021 sem um de seus nomes mais importantes: Fausto Gresini, que morreu no final de fevereiro após uma longa batalha contra a Covid-19.

A Aprilia é uma de duas montadoras, junto da KTM, com a permissão de iniciar 2021 com um motor interamente novo, já que corre como uma marca concessional.

Em novembro, a Aprilia havia listado Savadori e Bradley Smith como pilotos para 2021, além de Espargaró, afirmando que a decisão sobre a segunda moto seria tomada após a pré-temporada. Agora, foi confirmado que Savadori, que competiu nas últimas três provas de 2020, será o parceiro de Aleix.

"Sim, Fausto estava conosco nesse projeto desde o começo, e vamos seguir usando suas dicas para crescermos", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia. "Nosso desejo é deixá-lo orgulhoso. Começamos de onde paramos no ano passado, com um bom desenvolvimento e esperamos que seja possível seguir crescendo neste ano".

"Nosso capitão [Espargaró] tem uma longa experiência conosco e será uma boa referência para Lorenzo. Fausto acreditava muito nele e nos também".

A Aprilia já está trabalhando duro nos testes da RS-GP de 2021, tendo levado a moto a Jerez com seus pilotos de teste e Espargaró logo após o GP de Portugal em novembro do ano passado.

A temporada 2021 será a sétima da Aprilia como montadora desde o seu retorno e a última em conjunto com a Gresini Racing, que voltará a ser uma equipe independente em 2022.

A Aprilia foi a última entre os construtores em 2020, com Espargaró tendo como melhor resultado um oitavo lugar em Portugal, terminando em 17º no Mundial de pilotos.

A RS-GP de 2021 traz um novo pacote aerodinâmico, além de outras mudanças. O diretor técnico Roberto Albesiano, disse: "A moto está repleta de novos conceitos aerodinâmicos, conceitos inovadores que nos orgulham muito".

"E não é apenas a aerodinâmica, quase todas as áreas da moto foram modificadas. Temos novas estruturas em fibra de carbono, novo assento, que é uma parte chave da moto moderna. É uma moto baseada na de 2020, mas com refinamentos e mudanças substanciais".

A parte da frente da moto traz ainda um tributo a Fausto Gresini.

