MotoGP: Bagnaia é pole em San Marino em treino marcado por quedas

Francesco Bagnaia liderou o Q2 e marcou a pole position para a etapa de San Marino da MotoGP no treino classificatório deste sábado (18). O italiano da Ducati cravou um tempo de 1:31.065, novo recorde da pista, e ficou à frente de Jack Miller e Fabio Quartararo, que completam a primeira fila em Misano.

É a segunda vez consecutiva que ele larga da ponta e a terceira no ano. O resultado dá um fôlego extra na disputa pelo campeonato, que está polarizada entre Bagnaia, Quartararo e Joan Mir, com o francês liderando por 53 pontos de vantagem.

Q1

Com os resultados combinados dos treinos, participaram do Q1 Bastianinni, Márquez, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Brad Binder, Stefan Bradl, Alex Márquez, Michele Pirro, Luca Marini, Iker Lecuona, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

Bastianinni liderou a primeira passagem das motos, com 1:31.876, e era o mais rápido nos cinco minutos iniciais da sessão, quatro décimos à frente do segundo até então, Morbidelli. Márquez completava o top 3 e tomou a posição do italiano na tentativa seguinte. Pouco depois dos pilotos marcarem suas voltas, Rossi caiu e ficou de fora da disputa pelo Q2.

Binder e Nakagami também caíram nos últimos minutos, e ambos vinham com boas parciais. Isso deixou o caminho mais fácil para Bastianini e Márquez assegurarem a dobradinha ao melhorarem seus tempos e se classificarem para a disputa pela pole.

Classificação do Q1

Q2

Junto a Bastianini e Márquez estavam Quartararo, Bagnaia, Alex Rins, Maverick Viñales, Johann Zarco, Mir, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Miller e Jorge Martín.

Em uma batalha acirrada, Quartararo anotou 1:31.367 e liderou os primeiros minutos da parte final do treino, seguido de Bagnaia, seu rival pelo título, e Martín. Na segunda fila, apareciam Márquez, Aleix e Miller.

Restando quatro minutos, Márquez e Aleix caíram e saíram da briga pela pole. Enquanto isso, Bagnaia cravava 1:31.065 e batia o recorde da pista, a primeira colocação estava em suas mãos até o momento.

Em sua última volta, Quartararo caiu e não conseguiu baixar seu tempo. Além de perder a ponta, também viu Miller o superar e se classificar em segundo.

Nenhuma alteração até o fim e Bagnaia confirmou a pole position do GP de San Marino, com o australiano e o francês o acompanhando na primeira fila.

Classificação do Q2

