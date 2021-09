MotoGP: Rossi incerto sobre estreia da VR46 na categoria em 2022

Valentino Rossi está confiante que sua equipe VR46 vai correr na próxima temporada da MotoGP, apesar da contínua confusão e atrasos quanto ao patrocinador principal. No início do ano, um grupo da Arábia Saudita liderado pelo Príncipe Abdul Aziz, conhecido como Tanal Entertainment, anunciou que havia fechado um acordo com o time e a gigante do petróleo Aramco para trazê-lo à categoria rainha a partir de 2022.

No entanto, a petrolífera emitiu uma declaração ao Motorsport.com que não existia tal negociação - algo que se repetiu em junho depois que o CEO da empresa realizou várias reuniões no paddock da MotoGP em Assen reafirmando isso.

A Tanal Entertainment e o príncipe sempre foram inflexíveis quanto à existência de um acordo e Rossi disse em várias ocasiões que confia que tudo será resolvido. No entanto, tirando a parceria com a Ducati para 2022, a equipe precisa definir quase tudo, como sua formação de pilotos e o patrocínio master.

Questionado nesta sexta-feira (17) em San Marino sobre quando é provável que tal anúncio seja feito, Rossi disse: "Acho que vamos fazer a equipe no próximo ano, sim, mas não sei quando será oficial."

A incerteza passou a dominar a última temporada do Doutor na MotoGP e ele admite que as perguntas constantes sobre isso têm sido "uma distração" para as suas exibições.

O Motorsport.com perguntou se a saga VR46 lançou uma sombra ao longo do ano e o italiano respondeu: "Para mim, a maior é responder a todos os seus questionamentos sobre a equipe."

"É difícil, porque perco muito tempo e tento me concentrar em mim como piloto, mas tenho de responder a muitas perguntas sobre meu time em 2022. Sinceramente, não sei muito bem. Tento dar meu apoio, mas estou muito concentrado no resto."

"Não sou o cara para falar e entender a última atualização sobre a minha equipe no próximo ano, porque não acompanho diretamente por ter que me concentrar na pilotagem."

"Já disse 20 vezes, mas você continua fazendo a mesma pergunta. Sempre tento dizer o que sei, mas como digo, não tenho as últimas notícias."

Na sexta-feira, o Motorsport.com informou que a Yamaha estava planejando mudar para a Moto2 no próximo ano para criar um time de desenvolvimento de talentos para futuros pilotos da MotoGP.

Rossi confirmou que falou com a marca japonesa sobre os seus planos para a Moto2 - mas não sabe quão provável é uma parceria nesta fase: "A situação ainda não está muito clara para o próximo ano."

"O cenário é de dois ou três anos que já temos com a Yamaha no Campeonato CEV (Europeu de Moto2) e uma boa organização para ajudar os jovens da marca, principalmente da Ásia, a melhorar."

"Falei com Lin [Jarvis, chefe da Yamaha], eles querem chegar no mundial [da Moto2]. Então, conversamos porque já estamos juntos há dois ou três anos, mas não sei o que vai acontecer, se vamos fazer o projeto. É possível, mas não tenho certeza."

