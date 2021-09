Francesco Bagnaia conseguiu a segunda pole consecutiva em 2021 no treino classificatório da etapa de Misano na MotoGP disputado neste sábado (18), impondo vantagens notáveis ao resto do pelotão e quebrando o recorde da pista. Em entrevista após a sessão, o italiano elogiou o trabalho realizado pela Ducati nas últimas semanas.

O piloto ficou cerca de dois décimos abaixo do tempo de Jack Miller, segundo colocado, e três de Fabio Quartararo, terceiro, que lidera o atual campeonato com 53 pontos de vantagem.

"Estou muito feliz, temos trabalhado bem durante os fins de semana e desde Aragón me sinto bem com a moto", disse Bagnaia à Sky Sports MotoGP. "Em casa, há sempre um estímulo extra para nós."

Pecco, como é chamado, explicou a estratégia adotada na qualificação e a abordagem diferente escolhida para a segunda volta que no final valeu a pena.

"Comecei o mais cedo possível porque sabia que podia chover e não queria ser seguido por muitas motos", comentou. "Entrei na pista concentrado e imediatamente puxei a outlap para aquecer o pneu dianteiro. Acho que foi o fator chave para conseguirmos esse tempo."

"Na primeira tentativa, entrei na pista um pouco mais lento e o composto das duas primeiras voltas ainda não estava pronto", acrescentou.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nos minutos finais da sessão, surgiram nuvens negras que derramaram algumas gotas de chuva nos primeiros minutos da qualificação da Moto2. Para amanhã, o tempo ainda é uma grande incógnita, mas Bagnaia admitiu que não tem preferência entre pista seca ou molhada.

"Estamos prontos em todas as condições, mas preferia correr no seco porque é mais fácil cometer erros na chuva", disse ele.

Depois de conquistar sua primeira vitória na MotoGP em Aragón, Pecco espera ser capaz de replicar o desempenho: "É difícil prever o que vai acontecer. Se fosse começar bem, gostaria de forçar e impor imediatamente o ritmo como fiz na última corrida."

"A gestão dos pneus aqui é um pouco mais fácil do que no fim desemana passado, mas fisicamente é mais difícil porque Misano é uma pista muito técnica e temos 26 voltas à nossa espera", finalizou.

